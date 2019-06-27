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  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTosteris

HD2566/70

4.4
| (11) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu
Lieliska maizīte bez piepūles
Izbaudiet lieliskus grauzdiņus ar šo kompakto Philips tosteri. Tam ir 2 lielas maizes atveres, maināma platuma maizes atveres vienmērīgai grauzdēšanai un regulējama apbrūnināšanas intensitāte, lai pagatavotu grauzdiņus tieši tā, kā jūs to vēlaties. Izņemama drupatu paplāte vieglai kopšanai.
Skatīt visas priekšrocības

Kompaktas konstrukcijas tosteris ar lielām maizes atverēm

Lieliska maizīte bez piepūles

  • 2 atveres

  • Kompakts

  • Balts/zils

Kompakts tosteris, lai ietaupītu vietu uz jūsu galda

Philips tosteris ietaupa vietu uz jūsu galda virsmas, pateicoties tā kompaktajai konstrukcijai.

Lielas atveres, lai atbilstu visa veida maizei

Lielas atveres, lai atbilstu visa veida maizei

Atbilst visa veida maizei, pateicoties tā lielajām atverēm.

Izņemama drupaču paplāte vieglai kopšanai

Izņemama drupaču paplāte vieglai kopšanai

To ir viegli kopt, pateicoties tā izņemamajai drupaču paplātei.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.4

no 5

11

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

4
3

27/06/2019

Україна

Україна

Чудово готує тости

Швидко та зручно готувати тости з різних видів хлібу. Тости виходять дуже смачними. Завдяки регулятору потужності зручно виставляти ступінь підсмажування. Легко очищується від крихт.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Тостер

28/04/2021

Česká republika

Česká republika

Šikovný malý pomocník

Šikovný malý pomocník do kuchyně. Topinkovač je prostě přítel do nepohody :-) Poměr cena a kvalita skvělý, údržba jednoduchá. Na kuchyňské lince nezabere ani moc místa.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Topinkovač

Date of Use 2019-04-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Topinkovač

Date of Use 2019-04-28

18/06/2020

България

България

Издръжлива машинка!

Имаме го от почти 10 години и едва сега се предаде, но го стегнах и се надявам да изкара още. Удобен и приятен на вид, има функция за повдигане на филийките, ако са малки.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Тостер

Date of Use 2018-06-18

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Тостер

Date of Use 2018-06-18

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.