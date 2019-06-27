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Izbeigta ražošana
2 atveres
Kompakts
Balts/zils
Philips tosteris ietaupa vietu uz jūsu galda virsmas, pateicoties tā kompaktajai konstrukcijai.
Atbilst visa veida maizei, pateicoties tā lielajām atverēm.
To ir viegli kopt, pateicoties tā izņemamajai drupaču paplātei.
4.4
no 5
11
Atsauksmes
82%
ieteica šo produktu
Helg25
27/06/2019
Україна
Чудово готує тости
Швидко та зручно готувати тости з різних видів хлібу. Тости виходять дуже смачними. Завдяки регулятору потужності зручно виставляти ступінь підсмажування. Легко очищується від крихт.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Тостер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Тостер
Mishutka17
28/04/2021
Česká republika
Šikovný malý pomocník
Šikovný malý pomocník do kuchyně. Topinkovač je prostě přítel do nepohody :-) Poměr cena a kvalita skvělý, údržba jednoduchá. Na kuchyňské lince nezabere ani moc místa.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Topinkovač
Date of Use 2019-04-28
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Topinkovač
Date of Use 2019-04-28
rm_rossi
18/06/2020
България
Издръжлива машинка!
Имаме го от почти 10 години и едва сега се предаде, но го стегнах и се надявам да изкара още. Удобен и приятен на вид, има функция за повдигане на филийките, ако са малки.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Тостер
Date of Use 2018-06-18
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2566/70 Тостер
Date of Use 2018-06-18