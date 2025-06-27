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  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu

Daily CollectionTosteris

HD2582/90

4.9
| (103) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
Šis kompaktais tosteris ar 8 iestatījumiem un 2 platām, pielāgojamām atverēm nodrošina vienmērīgu grauzdējumu neatkarīgi no maizes veida. Iebūvētais maizīšu turētājs ļauj uzsildīt dažādas maizītes un pīrāgus.
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Ar 8 iestatījumiem un iebūvētu maizīšu sildītāju

Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu

  • 8 iestatījumi

  • Iebūvēts turētājs maizīšu sildīšanai

  • Kompakts dizains

  • Putekļu vāks

8 apbrūnināšanas iestatījumi atbilstoši katrām vēlmēm

8 apbrūnināšanas iestatījumi atbilstoši katrām vēlmēm

8 iestatījumu klāsts ļauj grauzdēt dažādu veidu maizi bez raizēm par tās apdegšanu. Izvēlieties atbilstošāko brūnināšanas iestatījumu un iegūstiet tieši tādu grauzdētu maizīti, kādu vēlaties.

2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm

2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm

2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm. Ar pašcentrējošo funkciju maize vienmēr atrodas grauzdēšanas nodalījuma vidū, nodrošinot vienmērīgu grauzdējumu abās pusēs.

Iebūvēts maizīšu turētājs pīrāgu un maizīšu sildīšanai

Iebūvēts maizīšu turētājs pīrāgu un maizīšu sildīšanai

Iebūvēts maizīšu turētājs maizīšu un pīrāgu vienkāršai sildīšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

103

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2

27/06/2025

Україна

Україна

Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер

05/01/2025

Україна

Україна

Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так

Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!

Plusi

У Вам 3 Так і Ви проходите далі!

Mīnusi

Нема таких

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2581/00 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2581/00 Тостер

31/07/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий подарунок для жінки!

Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.