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8 iestatījumi
Iebūvēts turētājs maizīšu sildīšanai
Kompakts dizains
Sviestmaižu plaukts
8 iestatījumu klāsts ļauj grauzdēt dažādu veidu maizi bez raizēm par tās apdegšanu. Izvēlieties atbilstošāko brūnināšanas iestatījumu un iegūstiet tieši tādu grauzdētu maizīti, kādu vēlaties.
2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm. Ar pašcentrējošo funkciju maize vienmēr atrodas grauzdēšanas nodalījuma vidū, nodrošinot vienmērīgu grauzdējumu abās pusēs.
Iebūvēts maizīšu turētājs maizīšu un pīrāgu vienkāršai sildīšanai.
4.9
no 5
103
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Артур333
27/06/2025
Україна
Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так
Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!
Plusi
У Вам 3 Так і Ви проходите далі!
Mīnusi
Нема таких
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2581/00 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2581/00 Тостер
viktor23
31/07/2024
Україна
Verificēts pircējs
Чудовий подарунок для жінки!
Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.
Plusi
За
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер