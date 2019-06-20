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  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles
  • Lieliska maizīte bez piepūles

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTosteris

HD2586/20

4.9
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Lieliska maizīte bez piepūles
Laiku pa laikam izbaudiet lieliskais maizītes ar šo kompakto tosteri. Tam ir 2 atveres maizei ar maināmu platumu vienmērīgai grauzdēšanai un regulējami apgrauzdēšanas līm., lai pagatavotu maizītes tieši tā, kā jūs to vēlaties. Izņemama drupaču paplāte vieglai kopšanai.
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Kompaktas metāla konstrukcijas tosteris ar lielām maizes atverēm

Lieliska maizīte bez piepūles

  • 2 atveres

  • Kompakts

  • Melna/sudraba, matēts metāls

Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs

Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs

Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs.

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Izņemama drupaču paplāte vieglai kopšanai

Izņemama drupaču paplāte vieglai kopšanai

To ir viegli kopt, pateicoties tā izņemamajai drupaču paplātei.

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

Отличный тостер

Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2586/20 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2586/20 Тостер

14/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую!

Дуже зручно що є окремий регулятор температури, завжди можна підібрати потрібну обсмажку для скоринки різного виду хліба. Ровномірно обсмажує. Є кнопочка для самостійного вимкнення, коли вважаєш що і так достатньо.))) Дуже зручна в використанні та компактна!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2586/20 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2586/20 Тостер

11/04/2019

Україна

Україна

Зручний і стильний

Користуюсь тостером вже майже 2 роки, майже кожного дня. Щоранку підсмажую тости для сніданку. Регулятор інтенсивності дозволяє отримати потрібний результат в залежності від типу хлібу. Підсмажування рівномірне. Знімний піддон дозволяє легко і швидко видалити крихти. Сам тостер виглядає стильно і мінімалістично. Ідеально вписався в інтер’єр кухні.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2586/20 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2586/20 Тостер

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