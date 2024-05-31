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  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
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  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
  • Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu

Daily CollectionTosteris

HD2590/00

5
| (29) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu
Tosters ar garu atveri un 8 iestatījumiem vienmērīgam zeltaini brūnam rezultātam neatkarīgi no tā, ko grauzdējat un kas jums garšo. Iebūvēts maizīšu sildītāja statīvs ir piemērots visam — sākot ar maizītēm un beidzot ar kruasāniem.
Skatīt visas priekšrocības

Ar 8 apbrūnināšanas iestatījumiem un iebūvētu maizīšu sildītāju

Kraukšķīgas, zeltainas maizītes katru dienu

  • Garas atveres

  • Iebūvēts maizīšu sildītājs

  • Plastmasa

  • Balta

Gara atvere ir piemērota dažādiem maizes veidiem

Gara atvere ir piemērota dažādiem maizes veidiem

Viena gara atvere der gandrīz jebkuram maizes veidam pēc Tavas izvēles.

8 grauzdēšanas iestatījumi atbilstoši jebkādām vēlmēm

8 grauzdēšanas iestatījumi atbilstoši jebkādām vēlmēm

Noregulē grauzdēšanas laiku jebkāda veida maizei kā vien vēlaties.

Atkausēšanas režīms

Atkausēšanas režīms

Atkausēšanas režīms ātri apgrauzdē sasaldētu maizi ar vienu pogas pieskārienu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

29

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

31/05/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Toster spełnia moje oczekiwania

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Sprzęt posiadam od kilku miesięcy. Jestem bardzo zadowolony. Robi to co do niego należy. Przeważnie podgrzewamy pieczywo. Wybrałem ten model ponieważ zajmuje stosunkowo mało miejsca ponieważ jest wąski, ale długi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Toster

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Toster

05/04/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий!

Дуже простий у користуванні та обслуговуванні, ергономічний, функціональний. Ідеально вписався в інтер'єр, Тепер наша малеча ласує смачними сніданками :-)

Plusi

Простота, надійність, компактність

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Тостер

05/02/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Виріб має корисні функції

Довгий отвір Вбудована функція нагрівання булочок Режим розморожування

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Тостер

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.