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Garas atveres
Iebūvēts maizīšu sildītājs
Plastmasa
Balta
Viena gara atvere der gandrīz jebkuram maizes veidam pēc Tavas izvēles.
Noregulē grauzdēšanas laiku jebkāda veida maizei kā vien vēlaties.
Atkausēšanas režīms ātri apgrauzdē sasaldētu maizi ar vienu pogas pieskārienu.
5.0
no 5
29
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Mela08
31/05/2024
Polska
Verificēts pircējs
Toster spełnia moje oczekiwania
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Sprzęt posiadam od kilku miesięcy. Jestem bardzo zadowolony. Robi to co do niego należy. Przeważnie podgrzewamy pieczywo. Wybrałem ten model ponieważ zajmuje stosunkowo mało miejsca ponieważ jest wąski, ale długi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Toster
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Toster
Sashulia
05/04/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудовий!
Дуже простий у користуванні та обслуговуванні, ергономічний, функціональний. Ідеально вписався в інтер'єр, Тепер наша малеча ласує смачними сніданками :-)
Plusi
Простота, надійність, компактність
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Тостер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Тостер
smok2001
05/02/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Виріб має корисні функції
Довгий отвір Вбудована функція нагрівання булочок Режим розморожування
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2590/00 Тостер