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HD2616/70
Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!
Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem Philips daudzfunkcionālais katls ir aprīkots ar automātisku spiediena atbrīvošanas funkciju drošai, vienkāršai gatavošanai bez nepieciešamības manuāli pagriezt tvaika vārstu, kā arī DualPulse tehnoloģiju, kas veido precīzu gatavošanas ciklu, mainot augstu un zemu spiedienu, lai radītu dziļāku, bagātīgāku garšu.
Drošāka, ātrāka gatavošana bez uzraudzības
13 programmas daudzveidībai bez piepūles
Saglabā papildu garšu bagātīgākam rezultātam
6 L tilpums – ideāls ikdienas ēdieniem
Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem* nav nepieciešams manuāli pagriezt vārstu vai nospiest pogas – tvaiks izdalās automātiski pēc spiediena gatavošanas pabeigšanas. Patiesi vienkārša gatavošana no sākuma līdz beigām!
Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem*, kas uztur nemainīgu spiedienu, mūsu jaunā tehnoloģija maina augstu un zemu spiedienu, radot precīzu gatavošanas līkni, kas saglabā garšu. Gaļa kļūst līdz pat 13 % sulīgāka** un 28 % mīkstāka**.
13 iepriekš iestatītas programmas – no liellopu, jēra, vistas un pīles gaļas līdz zupai, rīsiem un putrām – ar dažādām gatavošanas metodēm: spiediena gatavošana, tvaicēšana, cepšana, lēna gatavošana, sautēšana un uzsildīšana. Turklāt manuālais iestatījums ļauj pielāgot gatavošanu.
Atsauksmes
Salīdzinājumā ar HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Testēts ar WBSF un mitruma satura zudumu cūkgaļā un vistā, salīdzinot ar gatavošanu uz plīts.
Balstīts uz iekšējiem laboratorijas mērījumiem ar Philips daudzfunkcionālajiem katliem. Gatavošanas laiks mērīts sarkano pupiņu zupai vai liellopu gaļai (no uzsildīšanas līdz spiediena atbrīvošanai) salīdzinājumā ar gatavošanu uz plīts, lai iegūtu labi pagatavotu un mīkstu rezultātu. Precīzas procentuālās vērtības var atšķirties atkarībā no produkta.