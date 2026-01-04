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  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!

Jauns

Philips 3000. sērijaDaudzfunkcionālais katls

HD2616/70

Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!

Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem Philips daudzfunkcionālais katls ir aprīkots ar automātisku spiediena atbrīvošanas funkciju drošai, vienkāršai gatavošanai bez nepieciešamības manuāli pagriezt tvaika vārstu, kā arī DualPulse tehnoloģiju, kas veido precīzu gatavošanas ciklu, mainot augstu un zemu spiedienu, lai radītu dziļāku, bagātīgāku garšu.

Skatīt visas priekšrocības

13 funkcijas vienā ierīcē – daudzfunkcionāla gatavošana ar vienu pieskārienu!

Garšīgi ēdieni bez uzraudzības!

  • Drošāka, ātrāka gatavošana bez uzraudzības

  • 13 programmas daudzveidībai bez piepūles

  • Saglabā papildu garšu bagātīgākam rezultātam

  • 6 L tilpums – ideāls ikdienas ēdieniem

Pilnīgi automātiska spiediena atbrīvošana bez manuālām darbībām

Pilnīgi automātiska spiediena atbrīvošana bez manuālām darbībām

Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem* nav nepieciešams manuāli pagriezt vārstu vai nospiest pogas – tvaiks izdalās automātiski pēc spiediena gatavošanas pabeigšanas. Patiesi vienkārša gatavošana no sākuma līdz beigām!

Izcils rezultāts ar DualPulse spiediena tehnoloģiju

Izcils rezultāts ar DualPulse spiediena tehnoloģiju

Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem*, kas uztur nemainīgu spiedienu, mūsu jaunā tehnoloģija maina augstu un zemu spiedienu, radot precīzu gatavošanas līkni, kas saglabā garšu. Gaļa kļūst līdz pat 13 % sulīgāka** un 28 % mīkstāka**.

13 dažādas gatavošanas programmas tavā rīcībā

13 dažādas gatavošanas programmas tavā rīcībā

13 iepriekš iestatītas programmas – no liellopu, jēra, vistas un pīles gaļas līdz zupai, rīsiem un putrām – ar dažādām gatavošanas metodēm: spiediena gatavošana, tvaicēšana, cepšana, lēna gatavošana, sautēšana un uzsildīšana. Turklāt manuālais iestatījums ļauj pielāgot gatavošanu.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Testēts ar WBSF un mitruma satura zudumu cūkgaļā un vistā, salīdzinot ar gatavošanu uz plīts.

  3. Balstīts uz iekšējiem laboratorijas mērījumiem ar Philips daudzfunkcionālajiem katliem. Gatavošanas laiks mērīts sarkano pupiņu zupai vai liellopu gaļai (no uzsildīšanas līdz spiediena atbrīvošanai) salīdzinājumā ar gatavošanu uz plīts, lai iegūtu labi pagatavotu un mīkstu rezultātu. Precīzas procentuālās vērtības var atšķirties atkarībā no produkta.