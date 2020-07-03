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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
2 metāl. atveres
2 funkcijas
Matēta metāla
Plata atvere
Iestatiet vēlamo karstuma līmeni un pagatavojiet tieši tādu tostermaizi, kādu vēlaties.
Ja maizes šķēle iesprūst tosterī, tosteris automātiski izslēgsies.
4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
fenato
03/07/2020
България
Отличен
Вече 3 год го ползваме ежедневно. Много сме доволни,работи безотказно. Здлава и полезна машина!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2628/20 Тостер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2628/20 Тостер
Дими
30/05/2017
България
Verificēts pircējs
Доволен съм
Тостера е супер. Избрах го първоначално заради дизайна. в последствие вече месец и при ежедневна употреба съм много доволен от уреда. Единствената ми забележка, на база опита ми с други тостери е нуждата от по-силно натискане на лостта в последния момент преди да "щракне" и да започне печенето на филийките, иначе с нормалния натиск, на който бяхме свикнали се връща в изходна позиция, но след първия път вече свиквате :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2628/20 Тостер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2628/20 Тостер
mimincetod93
29/08/2019
България
Лесен и удобен за употреба!
Перфектният тостер за нашето семейство! Изключително доволни сме от него!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2628/20 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2628/20 Тостер