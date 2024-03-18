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Tosteris

HD2628/50

Tosteris

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips Toaster HD2628/50 - English (US)

  • PDF fails, 1.3 MB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Toaster

  • PDF fails, 3.7 MB
  • 10 March 2024

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