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  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
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Izbeigta ražošana

Tosteris

HD2628/80

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
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Tosteris ar maināma platuma atverēm lieliskām tostermaizēm. Vienmērīgi zeltaini brūnas, biezas vai plānas. Ērts, jo šim tosterim ir atsaldēšanas un uzsildīšanas funkcija. Droši izmantojams, pateicoties tā papil. pacelšanas funkcijai, atcelšanas pogai un vēsajai korpusa virsmai.
Skatīt visas priekšrocības

Tosteris, kas garantē vienmēr zeltaini brūnu grauzdiņu

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  • 2 metāl. atveres

  • 2 funkcijas

  • Matēts metāls/šampanieša

  • Plata atvere

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Izņemama drupaču paplāte vieglai tīrīšanai

Izņemama drupaču paplāte vieglai tīrīšanai

To ir viegli kopt, pateicoties izņemamajai drupaču paplātei.

Regulējami grauzdēšanas līmeņi

Regulējami grauzdēšanas līmeņi

Iestatiet vēlamo karstuma līmeni un pagatavojiet tieši tādu tostermaizi, kādu vēlaties.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

26/06/2019

България

България

Изключително добър тостер!

Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2628/00 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2628/00 Тостер

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