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  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
  • Izbaudiet lielisku maizīti
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Izbeigta ražošana

Viva CollectionTosteris

HD2630/20

5
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izbaudiet lielisku maizīti
Philips tosteris HD2630/20 ar platām atverēm un pašcentrēšanas funkciju, kas vienmērīgi grauzdē gan biezas, gan plānas maizes šķēles. Tajā ir iekļauts maizīšu sildīšanas režģis, izņemama drupaču paplāte un iespēja saldētas maizes uzsildīšanai un atkausēšanai.
Skatīt visas priekšrocības

Tosteris, kas garantē vienmēr zeltaini brūnu grauzdiņu

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  • 2 atveres

  • 3 funkcijas

  • Melni sudrabots

  • Īpaši pl. atvere, maizīšu sild.

Automātiska drošības izslēgšanās iesprūdušas maizes gadījumā

Automātiska drošības izslēgšanās iesprūdušas maizes gadījumā

Ja maizes šķēle iesprūst tosterī, tosteris automātiski izslēgsies.

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai.

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Plusi

ціна, якість, надійність

Mīnusi

-

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/40 Toaster

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/40 Toaster

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toaster

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toaster

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный!

Этим тостером пользуюсь давно и регулярно. Компактный, удобный, красивый дизайн, удобно чистить. Функцию подогрева булочек не использую, а вот подъем тоста выше - удобно очень! Разморозка тоже удобная функция - замораживаю порционные хлеб и, если дома хлеб закончился, достаю и делаю быстро тосты

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/40 Toaster

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/40 Toaster

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.