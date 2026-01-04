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Jauns
HD2633/80
Garšīgi, daudzveidīgi ēdieni bez uzraudzības.
Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem Philips daudzfunkcionālais katls piedāvā automātisku spiediena atbrīvošanu drošai un vienkāršai gatavošanai bez nepieciešamības manuāli pagriezt tvaika vārstu, kā arī DualPulse tehnoloģiju, kas gādā par precīzu gatavošanas ciklu, mainot augstu un zemu spiedienu, lai radītu dziļāku un bagātīgāku garšu. 35 uzlabotās iepriekš iestatītās programmas gatavošanai bez piepūles.
Drošāka, ātrāka gatavošana bez uzraudzības
35 iestatījumi bezgalīgai daudzveidībai bez piepūles
Saglabā papildu garšu bagātīgākam rezultātam
6 L tilpums – ideāli ikdienas ēdieniem
Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem* nav nepieciešams manuāli pagriezt vārstu vai nospiest pogas – tvaiks izdalās automātiski pēc spiediena gatavošanas pabeigšanas. Patiesi vienkārša gatavošana no sākuma līdz beigām!
Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem*, kas uztur nemainīgu spiedienu, mūsu jaunā tehnoloģija maina augstu un zemu spiedienu, radot precīzu gatavošanas līkni, kas saglabā garšu. Gaļa kļūst līdz pat 13 % sulīgāka** un 28 % mīkstāka**.
35 iepriekš iestatītas programmas – no liellopu, jēra, vistas un pīles gaļas līdz dārzeņiem, jūras veltēm, pupām, zupām, rīsiem un citiem produktiem – ar dažādām gatavošanas metodēm: spiediena gatavošana, sutināšana, cepšana, lēna gatavošana, sautēšana, tvaicēšana, ievārījumu vārīšana, jogurta gatavošana un uzsildīšana. Turklāt manuālie iestatījumi ļauj pielāgot gatavošanas laiku, temperatūru un spiediena līmeni, kā arī pieejamas divas pogas tavu iecienītāko iestatījumu saglabāšanai.
Atsauksmes
Salīdzinājumā ar HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Pārbaude ar WBSF un mitruma satura zudumu cūkgaļā un vistā salīdzinājumā ar gatavošanu uz plīts.
Balstīts uz iekšējiem laboratorijas mērījumiem ar Philips daudzfunkcionālajiem katliem. Gatavošanas laiks mērīts sarkano pupiņu zupai vai liellopu gaļai (no uzsildīšanas līdz spiediena atbrīvošanai) salīdzinājumā ar gatavošanu uz plīts, lai iegūtu labi pagatavotu un mīkstu rezultātu. Precīzas procentuālās vērtības var atšķirties atkarībā no produkta.