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Kompakts dizains ar 2 atverēm
8 grauzdēšanas iestatījumi
Zīdaini balta, matēta apdare
Zīda balta matēta apdare
2 atveru kompakts tosteris ar 830 W jaudu ļauj jums katru rītu baudīt tieši tādu maizīti, kāda Tev patīk.
Pateicoties iebūvētajam maizīšu statīvam, Tu vari izbaudīt savus iecienītākos siltos mīklas izstrādājumus, maizītes un smalkmaizītes atsevišķi.
Dažādas apbrūnināšanas opcijas ļauj grauzdēt dažāda veida maizi bez piedegšanas riska. Pielāgojiet apbrūnināšanas iestatījumu atbilstoši Tavām vēlmēm, lai maizīte vienmēr būtu tieši tāda, kā Tev patīk.
Godalgas
4.9
no 5
27
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Marija222
28/11/2022
Latvija
Ideāls tosteris gardām tostermaizēm
Ļoti patīk tostera dizains un tostermaižu kvalitāte. Iespēja izvēlēties tieši sev piemēroto apbrūnināšanas režīmu starp daudziem pieejamiem. Tostera vāciņš nepieciešamības gadījumā var kalpot kā servēšanas šķīvis vai pat dēlītis. Ļoti ērti iztīrīt, un var pat uzsildīt maizītes uz speciāli tam domātām restītēm.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000. sērijas tosteris
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000. sērijas tosteris
Vasarė''25
11/02/2025
Lietuva
Stilingai atrodo ir gerai skudina duonelę
Kas rytą pasiskrudinu dvi riekes duonos. Kad ir kokią besirinkčiau, visas rūšis traškiai paskrudina, bet netampa kieta.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000 serijos skrudintuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000 serijos skrudintuvas
Amelly
04/02/2025
Lietuva
Nepriekaištingi skrebučiai
Nepriekaištingi skrebučiai akimirksniu, traškūs, skanūs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000 serijos skrudintuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000 serijos skrudintuvas
Plastmasas izcelsme ir izsekojama līdz pārstrādātiem augu eļļas atkritumiem, kas izmantoti korpusa izstrādē, izmantojot ISCC** svara attiecību metodi. Tas garantē, ka katram korpusa plastmasas gramam ražošanas ķēdē ir ticis ievadīts līdzvērtīgs daudzums bio-cirkulāro izejvielu
Starptautiskā ilgtspējas un oglekļa sertifikācija