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  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
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  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk

Eco Conscious Edition5000. sērijas tosteris

HD2640/10

4.9
| (27) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

4 Godalgas

Brokastis garšo vēl labāk
Ik rītu pagatavo tieši tādu maizīti, kādu vēlies — eleganti un nevainojami. Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot 100% bioplastmasu** un energoefektīvas funkcijas, kas ļauj spert nelielu, taču nozīmīgu soli ceļā uz zaļāku nākotni.
Skatīt visas priekšrocības

Ar Philips Eco Conscious Edition tosteri

Brokastis garšo vēl labāk

  • Kompakts dizains ar 2 atverēm

  • 8 grauzdēšanas iestatījumi

  • Zīdaini balta, matēta apdare

  • Zīda balta matēta apdare

Katru rītu pagatavo savu maizīti tieši tā, kā Tev patīk

Katru rītu pagatavo savu maizīti tieši tā, kā Tev patīk

2 atveru kompakts tosteris ar 830 W jaudu ļauj jums katru rītu baudīt tieši tādu maizīti, kāda Tev patīk.

Iebūvēts maizīšu statīvs maizīšu un mīklas izstrādājumu sildīšanai

Iebūvēts maizīšu statīvs maizīšu un mīklas izstrādājumu sildīšanai

Pateicoties iebūvētajam maizīšu statīvam, Tu vari izbaudīt savus iecienītākos siltos mīklas izstrādājumus, maizītes un smalkmaizītes atsevišķi.

8 iestatījumi, lai sasniegtu ideālo apbrūnināšanas pakāpi

8 iestatījumi, lai sasniegtu ideālo apbrūnināšanas pakāpi

Dažādas apbrūnināšanas opcijas ļauj grauzdēt dažāda veida maizi bez piedegšanas riska. Pielāgojiet apbrūnināšanas iestatījumu atbilstoši Tavām vēlmēm, lai maizīte vienmēr būtu tieši tāda, kā Tev patīk.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

27

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2
1

28/11/2022

Latvija

Latvija

Ideāls tosteris gardām tostermaizēm

Ļoti patīk tostera dizains un tostermaižu kvalitāte. Iespēja izvēlēties tieši sev piemēroto apbrūnināšanas režīmu starp daudziem pieejamiem. Tostera vāciņš nepieciešamības gadījumā var kalpot kā servēšanas šķīvis vai pat dēlītis. Ļoti ērti iztīrīt, un var pat uzsildīt maizītes uz speciāli tam domātām restītēm.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000. sērijas tosteris

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000. sērijas tosteris

11/02/2025

Lietuva

Lietuva

Stilingai atrodo ir gerai skudina duonelę

Kas rytą pasiskrudinu dvi riekes duonos. Kad ir kokią besirinkčiau, visas rūšis traškiai paskrudina, bet netampa kieta.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000 serijos skrudintuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000 serijos skrudintuvas

04/02/2025

Lietuva

Lietuva

Nepriekaištingi skrebučiai

Nepriekaištingi skrebučiai akimirksniu, traškūs, skanūs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000 serijos skrudintuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD2640/10 5000 serijos skrudintuvas

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Plastmasas izcelsme ir izsekojama līdz pārstrādātiem augu eļļas atkritumiem, kas izmantoti korpusa izstrādē, izmantojot ISCC** svara attiecību metodi. Tas garantē, ka katram korpusa plastmasas gramam ražošanas ķēdē ir ticis ievadīts līdzvērtīgs daudzums bio-cirkulāro izejvielu

  2. Starptautiskā ilgtspējas un oglekļa sertifikācija