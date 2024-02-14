ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
  • Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei

Viva CollectionTosteris — gara atvere, metāla

HD2692/90

4.8
| (15) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei
Nerūsējošā tērauda tosters ar garu atveri un 8 iestatījumiem un īpaši platu atveri vienmērīgi zeltaini brūnai maizei neatkarīgi no tā, ko grauzdē un kas Tev garšo. Iebūvēts maizīšu sildītāja statīvs ir piemērots it visam — sākot no maizītēm un beidzot ar kruasāniem.
Skatīt visas priekšrocības

Vieda, automātiska centrēšanas sistēma vienmērīgai grauzdēšanai

Der gan biezās, gan plānās šķēlēs sagrieztai maizei

  • Garas atveres

  • Iebūvēts maizīšu sildītājs

  • Metāls

  • Melna

Gara atvere ir piemērota dažādiem maizes veidiem

Gara atvere ir piemērota dažādiem maizes veidiem

Viena gara atvere der gandrīz jebkuram maizes veidam pēc Tavas izvēles.

Automātiskās centrēšanas atvere, lai iegūtu vienmērīgu rezultātu abās pusēs

Automātiskās centrēšanas statīvs nodrošina vienmērīgu grauzdēšanu abās pusēs, fiksējot katru šķēli, biezu vai plānu, atveres vidū.

8 grauzdēšanas iestatījumi atbilstoši jebkādām vēlmēm

8 grauzdēšanas iestatījumi atbilstoši jebkādām vēlmēm

Noregulē grauzdēšanas laiku jebkāda veida maizei kā vien vēlaties.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

15

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

2
1

14/02/2024

Polska

Polska

Bardzo fajny produkt

Toster Philips HD2692/90 Viva Collection kupiłam niedawno, ale jestem z niego bardzo zadowolona, ponieważ bardzo dobrze sprawdza mi się do codziennego przygotowywania ciekawych śniadań. Toster posiada długi i szeroki otwór, dzięki czemu nadaje się do różnego rodzaju pieczywa. Często używam go do rozmnażania pieczywa czy do podgrzewania np. crioissantów. Ma bardzo fajny wygląd, pasuje mi do reszty sprzętów w kuchni i co dla mnie najważniejsze na powierzchni w trakcie używania nie pozostają ślady odbitych palców. Czyszczenie tostera nie jest trudne, ponieważ wystarczy wyjąć tackę na okruszki i ją wyczyścić. Bardzo przydatna jest funkcja automatycznego centrowania, która ustawia pieczywo na środku otworu dzięki czemu pieczywo jest równomiernie opieczone w obu stron. Nie mam żadnych zastrzeżeń, produkt spełnia moje oczekiwania. Bardzo dobra cena w stosunku do jakości.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

06/02/2024

Polska

Polska

Fajny, praktyczny i elegancki toster.

Z tym tosterem znamy sie od nie dawna, ale by to wietny zakup! Oglnie wygldem pasuje do naszej kuchni, jest zgrabny i co wazne nie widać na nim odbitych palców. Ten toster podoba nam sie ze wzglegu swojej pojemnosci, mozna spokojnie ugrzac w nim bagietke, a to własnie bagietka jest królowa naszych sniadan ostanio. Łatwo sie go czyści i jest prosty w obsludze, nawet mój wnuk który ma 5 lat nie ma z nim problemu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

02/02/2024

Polska

Polska

Super toster

Toster, opiekacz jest solidnie wykonany, pasuje do wszystkich kuchni.Szybko się nagrzewa.Zaleta tego tostera jest to że można opiekać różnej grubości pieczywo..

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.