Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Toster jest bardzo ładny. Sylwetka bardziej wydłużona od tradycyjnych tosterów ale za to jest węższy. Ja mam dosyć mało miejsca w kuchni ale ten toster mieści się bez problemu. Chromowana powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu czystości i nie zostają na niej odciski palców mimo, że korzystają z niego również dzieci. Dzięki wysuwanej podstawce łatwo też wyczyścić środek - nie zbierają się żadne okruszki. Podgrzewa bardzo szybko i można ustawić poziom wypieczenia. Ma ich aż 8! My lubimy bardziej wypieczone i ustawiamy na poziom piąty. Super sprawa z wielkością otworu - można opiekać bagietki i zapiekanki. Nie ma znaczenia czy kromki są grube czy cienkie. Rewelacyjnie odmraża pieczywo co mnie bardzo cieszy bo chleb zwykle mrożę i czasem zapomnę wyjąć na czas. W końcu moja córka zaczęła jadać śniadania przed szkołą! Generalnie ona nie lubi pieczywa ale z tostera bardzo jej smakuje. Obsługa dziecinnie prosta, wręcz intuicyjna - każdy sobie poradzi. Wystarczy wcisnąć przycisk i po odpowiednim czasie wyskakuje nam gotowe pieczywo. Nie trzeba za każdym razem ustawiać poziomu wypieczenia (chyba, że chcemy go zmienić). Nie ma możliwości przegrzania i przypalenia (chyba, że sobie ustawimy na wysoki poziom wypiekania). W sumie polecam wszystkim niezdecydowanym :)