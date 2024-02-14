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Garas atveres
Iebūvēts maizīšu sildītājs
Metāls
Melna
Viena gara atvere der gandrīz jebkuram maizes veidam pēc Tavas izvēles.
Automātiskās centrēšanas statīvs nodrošina vienmērīgu grauzdēšanu abās pusēs, fiksējot katru šķēli, biezu vai plānu, atveres vidū.
Noregulē grauzdēšanas laiku jebkāda veida maizei kā vien vēlaties.
4.8
no 5
15
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Kora27
14/02/2024
Polska
Bardzo fajny produkt
Toster Philips HD2692/90 Viva Collection kupiłam niedawno, ale jestem z niego bardzo zadowolona, ponieważ bardzo dobrze sprawdza mi się do codziennego przygotowywania ciekawych śniadań. Toster posiada długi i szeroki otwór, dzięki czemu nadaje się do różnego rodzaju pieczywa. Często używam go do rozmnażania pieczywa czy do podgrzewania np. crioissantów. Ma bardzo fajny wygląd, pasuje mi do reszty sprzętów w kuchni i co dla mnie najważniejsze na powierzchni w trakcie używania nie pozostają ślady odbitych palców. Czyszczenie tostera nie jest trudne, ponieważ wystarczy wyjąć tackę na okruszki i ją wyczyścić. Bardzo przydatna jest funkcja automatycznego centrowania, która ustawia pieczywo na środku otworu dzięki czemu pieczywo jest równomiernie opieczone w obu stron. Nie mam żadnych zastrzeżeń, produkt spełnia moje oczekiwania. Bardzo dobra cena w stosunku do jakości.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
MarzD
06/02/2024
Polska
Fajny, praktyczny i elegancki toster.
Z tym tosterem znamy sie od nie dawna, ale by to wietny zakup! Oglnie wygldem pasuje do naszej kuchni, jest zgrabny i co wazne nie widać na nim odbitych palców. Ten toster podoba nam sie ze wzglegu swojej pojemnosci, mozna spokojnie ugrzac w nim bagietke, a to własnie bagietka jest królowa naszych sniadan ostanio. Łatwo sie go czyści i jest prosty w obsludze, nawet mój wnuk który ma 5 lat nie ma z nim problemu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
Katarzyna 15
02/02/2024
Polska
Super toster
Toster, opiekacz jest solidnie wykonany, pasuje do wszystkich kuchni.Szybko się nagrzewa.Zaleta tego tostera jest to że można opiekać różnej grubości pieczywo..
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy