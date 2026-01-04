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  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.
  • Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.

Jauns

Philips 3000. sērijaDaudzfunkcionālais katls

HD2823/80

Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.

Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem Philips daudzfunkcionālais katls piedāvā automātisku spiediena atbrīvošanu drošai un vienkāršai gatavošanai bez nepieciešamības manuāli pagriezt tvaika vārstu, kā arī DualPulse tehnoloģiju, kas gādā par precīzu gatavošanas ciklu, mainot augstu un zemu spiedienu, lai radītu dziļāku un bagātīgāku garšu. 35 uzlabotās iepriekš iestatītās programmas un 8 L ietilpība gatavošanai bez piepūles.

Skatīt visas priekšrocības

35 funkcijas vienā ierīcē – daudzfunkcionāla gatavošana ar vienu pieskārienu!

Garšīgi ēdieni bez uzraudzības, liela ietilpība.

  • Drošāka, ātrāka gatavošana bez uzraudzības

  • 35 iestatījumi bezgalīgai daudzveidībai bez piepūles

  • Saglabā papildu garšu bagātīgākam rezultātam

  • 8 L liela ietilpība – ideāli pasākumiem un ikdienas ēdieniem

Pilnīgi automātiska spiediena atbrīvošana bez manuālām darbībām

Pilnīgi automātiska spiediena atbrīvošana bez manuālām darbībām

Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem* nav nepieciešams manuāli pagriezt vārstu vai nospiest pogas – tvaiks izdalās automātiski pēc spiediena gatavošanas pabeigšanas. Patiesi vienkārša gatavošana no sākuma līdz beigām!

Izcils rezultāts ar DualPulse spiediena tehnoloģiju

Izcils rezultāts ar DualPulse spiediena tehnoloģiju

Atšķirībā no tradicionālajiem daudzfunkcionālajiem katliem*, kas uztur nemainīgu spiedienu, mūsu jaunā tehnoloģija maina augstu un zemu spiedienu, radot precīzu gatavošanas līkni, kas saglabā garšu. Gaļa kļūst līdz pat 13 % sulīgāka** un 28 % mīkstāka**.

35 gatavošanas programmas vienā ierīcē

35 gatavošanas programmas vienā ierīcē

35 iepriekš iestatītas programmas – no liellopu, jēra, vistas un pīles gaļas līdz dārzeņiem, jūras veltēm, pupām, zupām, rīsiem un citiem produktiem – ar dažādām gatavošanas metodēm: spiediena gatavošana, sutināšana, cepšana, lēna gatavošana, sautēšana, tvaicēšana, ievārījumu vārīšana, jogurta gatavošana un uzsildīšana. Turklāt manuālie iestatījumi ļauj pielāgot gatavošanas laiku, temperatūru un spiediena līmeni, kā arī pieejamas divas pogas tavu iecienītāko iestatījumu saglabāšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Pārbaude ar WBSF un mitruma satura zudumu cūkgaļā un vistā salīdzinājumā ar gatavošanu uz plīts.

  3. Pamatojoties uz iekšējiem laboratorijas mērījumiem ar Philips daudzfunkcionālajiem katliem. Gatavošanas laiks mērīts sarkano pupiņu zupai vai liellopa gaļai (no uzsildīšanas līdz pilnīgai spiediena atbrīvošanai) salīdzinājumā ar gatavošanu uz plīts, lai iegūtu labi pagatavotu un mīkstu rezultātu. Precīzi procenti var atšķirties atkarībā no produkta.