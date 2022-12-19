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  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
  • Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes

Izbeigta ražošana

Viva CollectionMulticooker

HD3037/70

4.7
| (587) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes
Philips jaunajām Multicooker ierīcēm ir vieda temperatūras kontrole, kas nodrošina vieglu iecienīto ēdienu pagatavošanu. Priekšējais kontroles panelis garantē vienkāršu darbību.
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Gardas zupas, gaļa, pasta un kūkas

Ātrs un vienkāršs veids, kā pagatavot iecienītās maltītes

  • 5 l

Viedas un automatizētas gatavošanas programmas optimāliem rezultātiem*

Vislabākais rīsu un rīsu novārījuma pagatavošanas rezultāts.

Iebūvēts mikroprocesors garantē vienkāršu pagatavošanu

Iebūvēts mikroprocesors garantē vienkāršu pagatavošanu

Iebūvēts mikroprocesors garantē vienkāršu iecienīto ēdienu pagatavošanu

Mazg. trauku mašīnā un nepiedegošs iekšējais katls

Mazg. trauku mašīnā un nepiedegošs iekšējais katls

Mazg. trauku mašīnā un nepiedegošs iekšējais katls

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

587

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

19/12/2022

Україна

Україна

гарна помічиця

Використовую її вже більше 4 років та не маю нарікань. Дуже зручна у використанні)

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

19/11/2022

Україна

Україна

Де знайти змінну чашу

Підскажіть де можна купити змінну чашу на дану модель мультиварки

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

09/12/2021

Україна

Україна

Супер функционал.

Всё готовит на отлично! Много программ для приготовления еды.

Plusi

Большой функционал

Mīnusi

Нету

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4749/70 Мультиварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4749/70 Мультиварка

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.