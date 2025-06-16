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Kompakts (0,54 l nevārītu rīsu)
400 W
Melna
5 iepriekš iestatītas programmas
Katlā ietilpst 0,54 l sausu rīsu, tāpēc tas ir lieliski piemērots mazai ģimenei un ir ērti ievietojams jebkurā skapītī.
Pieskarieties pogai un pagatavojiet baltos, brūnos vai suši rīsus, vāriet putru vai izmantojot ātrās pagatavošanas režīmu.
Izturīgs, vienmērīgi sildošs 5 slāņu iekšējais katls ar minerāliem bagātā maifanīta nepiedegošo pārklājumu noturībai pret skrāpējumiem.
4.3
no 5
8
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Michal P.
16/06/2025
Slovensko
Skvely a krasny ryzovar
je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice
Plusi
vsetko top
Mīnusi
ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
DominikMat
31/03/2025
Česká republika
Výborná volba, usnadnil mi vaření
Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Lukyntumic
29/03/2025
Česká republika
Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!
Plusi
Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže
Mīnusi
Zadny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Gatavošanas laiks ir apmēram 30 minūtes atbilstoši testiem, kuru laikā izmantota 1 glāze īsgraudu rīsu. Faktiskais gatavošanas laiks var atšķirties atkarībā no rīsu veida un daudzuma, gatavošanas apstākļiem un citiem faktoriem.