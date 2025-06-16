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  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
  • Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem

3000. sērijaMini rīsu vārāmais katls

HD3080/80

4.3
| (8) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu
Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem
Pavisam vienkārši pagatavojiet nevainojamus, irdenus rīsus ar 5 iepriekš iestatītām programmām dažādu veidu rīsiem. Philips Mini 3000. sērijas rīsu vārāmais katls ir lieliski piemērots mazai ģimenei, un to var ērti ievietot jebkurā virtuves skapītī.
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Lieliska izvēle 1–3 personām

Kompakts dizains nevainojami irdeniem rīsiem

  • Kompakts (0,54 l nevārītu rīsu)

  • 400 W

  • Melna

  • 5 iepriekš iestatītas programmas

Mini rīsu vārāmais katls mazai ģimenei

Mini rīsu vārāmais katls mazai ģimenei

Katlā ietilpst 0,54 l sausu rīsu, tāpēc tas ir lieliski piemērots mazai ģimenei un ir ērti ievietojams jebkurā skapītī.

5 iepriekš iestatītas programmas dažādu veidu rīsiem

5 iepriekš iestatītas programmas dažādu veidu rīsiem

Pieskarieties pogai un pagatavojiet baltos, brūnos vai suši rīsus, vāriet putru vai izmantojot ātrās pagatavošanas režīmu.

5 slāņu iekšējais katls ar nepiedegošo Bakuhanseki pārklājumu

5 slāņu iekšējais katls ar nepiedegošo Bakuhanseki pārklājumu

Izturīgs, vienmērīgi sildošs 5 slāņu iekšējais katls ar minerāliem bagātā maifanīta nepiedegošo pārklājumu noturībai pret skrāpējumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

8

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

3
1

16/06/2025

Slovensko

Slovensko

Skvely a krasny ryzovar

je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice

Plusi

vsetko top

Mīnusi

ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná volba, usnadnil mi vaření

Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!

Plusi

Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže

Mīnusi

Zadny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

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Atrunas

  1. Gatavošanas laiks ir apmēram 30 minūtes atbilstoši testiem, kuru laikā izmantota 1 glāze īsgraudu rīsu. Faktiskais gatavošanas laiks var atšķirties atkarībā no rīsu veida un daudzuma, gatavošanas apstākļiem un citiem faktoriem.