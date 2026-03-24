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3000. sērija Mini daudzfunkcionālais katls
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HD3090/80
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HD3090/80 user manual
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Kāda ir ieteicamā auzu un ūdens attiecība gatavošanai Philips rīsu vārīšanas katlā?
Manam Philips rīsu vārīšanas katlam nedarbojas displejs
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