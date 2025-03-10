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HD3093/80
Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
Pavisam vienkārši pagatavojiet nevainojamus, irdenus rīsus ar 8 iepriekš iestatītām programmām dažādu veidu rīsiem. Philips Mini 3000. sērijas rīsu vārāmais katls ir lieliski piemērots mazai ģimenei, un to var ērti ievietot jebkurā virtuves skapītī.
Kompakts (0,85 l nevārītu rīsu)
600 W
Melna un sudraba
8 iepriekš iestatītas programmas
Katlā ietilpst 0,85 l sausu rīsu, tāpēc tas ir lieliski piemērots mazai ģimenei un ir ērti ievietojams jebkurā skapītī.
Tikai ar vienu pieskārienu pogai pagatavojiet baltos, brūnos vai suši rīsus, kā arī putru, zupu vai citus ēdienus.
Vienmērīgi sildošs 4 slāņu iekšējais katls ar nepiedegošu pārklājumu ilgstošai noturībai.
5.0
no 5
1
Apskats
Aleksė2
10/03/2025
Lietuva
Turi išansktinius nustatymus
Lengva virti ryžius, bet spintelėje vietos tikrai jam reikia pasidėti. Turi išansktinius nustatymus kiekvienai ryžių rūšiai.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serija
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serija
Gatavošanas laiks ir apmēram 30 minūtes atbilstoši testiem, kuru laikā izmantota 1 glāze īsgraudu rīsu. Faktiskais gatavošanas laiks var atšķirties atkarībā no rīsu veida un daudzuma, gatavošanas apstākļiem un citiem faktoriem.