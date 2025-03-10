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  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem
  • Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem

3000. sērijaMini rīsu vārāmais katls

HD3093/80

5

| (1) Apskats

Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem

Pavisam vienkārši pagatavojiet nevainojamus, irdenus rīsus ar 8 iepriekš iestatītām programmām dažādu veidu rīsiem. Philips Mini 3000. sērijas rīsu vārāmais katls ir lieliski piemērots mazai ģimenei, un to var ērti ievietot jebkurā virtuves skapītī.

Skatīt visas priekšrocības

Lieliska izvēle 2–3 personām

Kompakts un daudzpusīgs risinājums rīsiem un citiem produktiem

  • Kompakts (0,85 l nevārītu rīsu)

  • 600 W

  • Melna un sudraba

  • 8 iepriekš iestatītas programmas

Kompakts dizains mazai ģimenei

Kompakts dizains mazai ģimenei

Katlā ietilpst 0,85 l sausu rīsu, tāpēc tas ir lieliski piemērots mazai ģimenei un ir ērti ievietojams jebkurā skapītī.

8 iepriekš iestatītas programmas rīsiem un citiem ēdieniem

8 iepriekš iestatītas programmas rīsiem un citiem ēdieniem

Tikai ar vienu pieskārienu pogai pagatavojiet baltos, brūnos vai suši rīsus, kā arī putru, zupu vai citus ēdienus.

Nepiedegošs pārklājums noturībai pret piedegšanu un skrāpējumiem

Nepiedegošs pārklājums noturībai pret piedegšanu un skrāpējumiem

Vienmērīgi sildošs 4 slāņu iekšējais katls ar nepiedegošu pārklājumu ilgstošai noturībai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

4
3
2
1

10/03/2025

Lietuva

Lietuva

Turi išansktinius nustatymus

Lengva virti ryžius, bet spintelėje vietos tikrai jam reikia pasidėti. Turi išansktinius nustatymus kiekvienai ryžių rūšiai.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serija

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Gatavošanas laiks ir apmēram 30 minūtes atbilstoši testiem, kuru laikā izmantota 1 glāze īsgraudu rīsu. Faktiskais gatavošanas laiks var atšķirties atkarībā no rīsu veida un daudzuma, gatavošanas apstākļiem un citiem faktoriem.