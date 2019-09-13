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  • Papildu izturīgs iekšējais katls
  • Papildu izturīgs iekšējais katls
  • Papildu izturīgs iekšējais katls
  • Papildu izturīgs iekšējais katls
  • Papildu izturīgs iekšējais katls
  • Papildu izturīgs iekšējais katls
  • Papildu izturīgs iekšējais katls

Izbeigta ražošana

Daily CollectionIekšējais katls

HD3737

5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Papildu izturīgs iekšējais katls
Papildu 2,0 mm biezs iekšējais slānis gatavošanas ērtībām
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Philips Multifunkcionāla ierīce HD3037

Papildu izturīgs iekšējais katls

  • 5 l

Papildu 2,0 mm pārkl., alum. sakaus. iekš. katls

Papildu 2,0 mm pārkl., alum. sakaus. iekš. katls

Īpaši biezs 2,0 mm pārklājuma alumīnija sakausējuma iekšējais katls nodrošina vienmērīgu siltuma izplatību, lai ēdiens būtu rūpīgi pagatavots

Papildu katls gatavošanas un uzglab. ērtībām

Papildu katls gatavošanas un uzglab. ērtībām

Papildu katls ērtai gatavošanai un vairāku ēdienu glabāšanai

2,0 mm 5 slāņu iekš. katls vienmērīgi vada siltumu

2,0 mm 5 slāņu iekš. katls vienmērīgi vada siltumu

2,0 mm 5 slāņu iekš. katls vienmērīgi vada siltumu gardiem ēdieniem

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

13/09/2019

Україна

Україна

Відмінне антипригарне покриття

В старій каструлі їжа стала пригорати, тож довелося купити цю. Покриття набагато краще, ніж у тій, що поставлялася з мультиваркою!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

11/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую.

Користуюсь два роки, приблизно раз на два тижні, варю каші, випікання інколи, каструля все ще в хорошому стані і внутрішня поверхня не поддряпана. Легко миється, доволі міцна, але поводитись із нею потрібно окуратно.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

07/04/2020

България

България

Браво, това е един чудесен уред!

Умерена мощност 970W- можете да правите всичко с него, не е необходимо да имате друг уред за готвене. Откакто го притежаваме го използваме приоритетно и сме много доволни. След три годишна употреба (почти всяка вечер, понякога и 2 пъти дневно) съм сменил вътрешния съд и практически уреда е нов. Съпругата ми погледна с недоверие на новата ни придобивка (тогава), но сега винаги отбелява "колко добре е, че го имаме". Браво на разработчиците, голямо удоволствие за мен е даго използвам - лесно и удобно се поддържа! Включвам го, поставям вътре продуктите и продължавам по своя план, когато храната е готова, уредът я съхранява топла до момента за сервиране! Безопасен е, спокоен съм, когато го оставя да готви сам, а аз или съм навън на разходка или си работя на компютъра! Браво!

Plusi

Икономичен, удобен, включва всичко необходимо!

Mīnusi

Не мога да съобщя за такива, не може само да прави "корички" на печени ястия, но това е извън класа му - той се справя чудесно със задушени ястия.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд

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