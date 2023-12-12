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2000 W
Rievota plātne (īpaši bieza)
Augstas temperatūras grilēšanas plātne
Philips elektriskā grila grilēšanas plātņu augstā temperatūra saglabā visas ēdiena garšas un tā sulīgumu. Tas notiek tāpēc, ka brīdī, kad ēdiens nonāk saskarsmē ar grila virsmām, tas sāk čurkstēt un apbrūnināties, tādējādi veidojot kraukšķīgu kārtu, kas neļauj tā lieliskajai garšai pazust no ēdiena.
Īpaši biezā grilēšanas plātne uzsilts vairāk, nekā standarta grila plātnes, tāpēc tā saglabājas karsta arī tad, ja novietojat uz tās saldētu ēdienu. Šī patstāvīgā temperatūra pagatavo ēdienu ātrāk un vienmērīgāk. Tā arī saglabā plātni karstu tajos pirmajos svarīgajos mirkļos, kad novietojat ēdienu uz grila, saglabājot tā garšas un sulīgumu.
Regulējams termostats nodrošina izcilu rezultātu.
4.6
no 5
23
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Таня 4567
12/12/2023
Україна
Крута річ!
кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом
Plusi
так
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль
AlexG7
26/09/2019
Україна
Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати
Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4417/20 Table grill
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4417/20 Table grill
Sergio88
29/06/2019
Україна
Отличный и удобный гриль
Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль