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  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
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Izbeigta ražošana

Galda grils

HD4417/20

4.6
| (23) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
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Šim jaudīgajam, bet kompaktajam Philips galda grilam HD4417/20 ir augstas temperatūras grilēšanas plātne, kas saglabā ēdiena sulīgo garšu. Tas ātri uzkarst, un tam ir īpaši bieza plātne, kas saglabā karstumu jebkuros apstākļos, savukārt termostats nodrošina ideālas maltītes katru reizi.
Skatīt visas priekšrocības

Nemainīgi augsta temperatūra, lai nostiprinātu garšu

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  • 2000 W

  • Rievota plātne (īpaši bieza)

  • Augstas temperatūras grilēšanas plātne

Augstas temperatūras grilēšanas plātne saglabā ēdiena garšu

Augstas temperatūras grilēšanas plātne saglabā ēdiena garšu

Philips elektriskā grila grilēšanas plātņu augstā temperatūra saglabā visas ēdiena garšas un tā sulīgumu. Tas notiek tāpēc, ka brīdī, kad ēdiens nonāk saskarsmē ar grila virsmām, tas sāk čurkstēt un apbrūnināties, tādējādi veidojot kraukšķīgu kārtu, kas neļauj tā lieliskajai garšai pazust no ēdiena.

Īpaši bieza grilēšanas plātne saglabājas karsta, arī novietojot saldētu ēdienu

Īpaši bieza grilēšanas plātne saglabājas karsta, arī novietojot saldētu ēdienu

Īpaši biezā grilēšanas plātne uzsilts vairāk, nekā standarta grila plātnes, tāpēc tā saglabājas karsta arī tad, ja novietojat uz tās saldētu ēdienu. Šī patstāvīgā temperatūra pagatavo ēdienu ātrāk un vienmērīgāk. Tā arī saglabā plātni karstu tajos pirmajos svarīgajos mirkļos, kad novietojat ēdienu uz grila, saglabājot tā garšas un sulīgumu.

Regulējams termostats nodrošina lieliskus rezultātus, gatavojot visus ēdienus

Regulējams termostats nodrošina lieliskus rezultātus, gatavojot visus ēdienus

Regulējams termostats nodrošina izcilu rezultātu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.6

no 5

23

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

2

12/12/2023

Україна

Україна

Крута річ!

кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом

Plusi

так

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль

26/09/2019

Україна

Україна

Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати

Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4417/20 Table grill

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4417/20 Table grill

29/06/2019

Україна

Україна

Отличный и удобный гриль

Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.