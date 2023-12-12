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2300 W
Rievota/gluda plātne
Augstas temperatūras grilēšanas plātne
300 x 370 mm
Philips elektriskā grila grilēšanas plātņu augstā temperatūra saglabā visas ēdiena garšas un tā sulīgumu. Tas notiek tāpēc, ka brīdī, kad ēdiens nonāk saskarsmē ar grila virsmām, tas sāk čurkstēt un apbrūnināties, tādējādi veidojot kraukšķīgu kārtu, kas neļauj tā lieliskajai garšai pazust no ēdiena.
Daudzveidīgā grilēšanas virsma sniedz jums iespēju izvēlēties, vai pagatavot ēdienu uz rievotas vai gludas virsmas, tādējādi ļaujot pagatavot tādu ēdienu, kādu vēlaties. Gludā virsma ir piemērota cepšanai apgriežot un maza izmēra pārtikas grilēšanai. Rievotā virsma rada uz oglēm grilēta ēdiena efektu.
Regulējams termostats nodrošina izcilu rezultātu.
4.6
no 5
23
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Таня 4567
12/12/2023
Україна
Крута річ!
кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом
Plusi
так
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль
AlexG7
26/09/2019
Україна
Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати
Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4417/20 Table grill
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4417/20 Table grill
Sergio88
29/06/2019
Україна
Отличный и удобный гриль
Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4419/20 Настільний гриль