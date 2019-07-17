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Izbeigta ražošana

Grils

HD4467/90

4.3
| (41) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu
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Šim Philips veselīgajam grilam ir augstas temperatūras grilēšanas plātnes, kas saglabā ēdiena sulīgo garšu. Šīs plātnes ātri uzsilst un saglabā pastāvīgu karstumu, nodrošinot rezultātus, kam varat uzticēties, un tās var izmantot slīpā vai horizontālā pozīcijā dažādiem ēdiena pagatavošanas veidiem.
Skatīt visas priekšrocības

Saglabājiet garšu ar augstas temperatūras plātnēm

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  • 2000 W

  • Rievotā plātne

  • 3 grila pozīcijas, augsta temp.

Dažādas grilēšanas pozīcijas: galds, krāsns, saskares grils

Dažādas grilēšanas pozīcijas: galds, krāsns, saskares grils

Grilu var lietot ar noslēgtu vāku, pilnībā atvērtu vāku vai režģi, kas ļauj Jums pagatavot daudz dažādu ēdienu. 1. Pozīcijā ar noslēgtu vāku ēdiens saglabā tā garšu, un tā ir ideāli piemērota gaļas, zivju, dārzeņu vai sviestmaižu grilēšanai. 2. Pilnībā atvērta vāka pozīcija ir līdzīga "barbeque" tipa grilēšanai, kas ideāli piemērota grilēšanai uz galda, gatavošanas priekam vai ēdiena uzsildīšanai. 3.Uz režģa ir paredzēts kausēt sieru uz grauzdiņiem vai dārzeņiem, piemēram, tomātiem un kabačiem.

Galda grils

Galda grils paredzēta grilēšanai uz divpusējas grilēšanas virsmas.

Veselīgas grilēšanas pozīcija

Veselīgas grilēšanas pozīcija paredzēta ātrai veselīgu uzkodu pagatavošanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

41

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

17/07/2019

Lietuva

Lietuva

Greitai įkaitantis grilis

Philips grilinę naudoju daugiau nei 3 metus. Ji yra nepakeičiama ir privaloma namuose. Joje skrudinu duoną, grilinu daržovęs, į foliją susuktą žuvį, mėsos gabalus. Kepu burgerius, sveikuoliškus lavašo suktinukus. Vienu momentu namuose neveikė orkaitė, tai su grilinę sugebėjau pasišildyti labai skaniai picą, padas buvo lengvai traškus, o viršuje sūris skaniai išsilydęs. Kadangi galima keisti plokštelių aukštį, bei temperatūrą. Rekomenduoju visiems!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4467/90 Sveiko maisto grilis

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4467/90 Sveiko maisto grilis

17/08/2017

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Köögigrillina on ta nugav kasutada

Soojeneb kiiresti. On hea puhastada, kuna saab grillimisplaadid välja võtta. Neid plaate võiks eraldi müüa ka, sest toit jääb ikkagi kinni plaatide külge ja kraapides on oht kattetefloni vigastamiseks. Samuti võiks nendele grillidele valmistada kuuma võileiva ja vahvliküpsetamise plaate.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4467/90 Tervisegrill

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04/06/2014

Polska

Polska

Produkt spełnil moje oczekiwania.

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Produkt jak najbardziej trafiony.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4467/90 Grill

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4467/90 Grill

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