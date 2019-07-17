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Izbeigta ražošana
2000 W
Rievotā plātne
3 grila pozīcijas, augsta temp.
Grilu var lietot ar noslēgtu vāku, pilnībā atvērtu vāku vai režģi, kas ļauj Jums pagatavot daudz dažādu ēdienu. 1. Pozīcijā ar noslēgtu vāku ēdiens saglabā tā garšu, un tā ir ideāli piemērota gaļas, zivju, dārzeņu vai sviestmaižu grilēšanai. 2. Pilnībā atvērta vāka pozīcija ir līdzīga "barbeque" tipa grilēšanai, kas ideāli piemērota grilēšanai uz galda, gatavošanas priekam vai ēdiena uzsildīšanai. 3.Uz režģa ir paredzēts kausēt sieru uz grauzdiņiem vai dārzeņiem, piemēram, tomātiem un kabačiem.
Galda grils paredzēta grilēšanai uz divpusējas grilēšanas virsmas.
Veselīgas grilēšanas pozīcija paredzēta ātrai veselīgu uzkodu pagatavošanai.
4.3
no 5
41
Atsauksmes
82%
ieteica šo produktu
Skorpionas
17/07/2019
Lietuva
Greitai įkaitantis grilis
Philips grilinę naudoju daugiau nei 3 metus. Ji yra nepakeičiama ir privaloma namuose. Joje skrudinu duoną, grilinu daržovęs, į foliją susuktą žuvį, mėsos gabalus. Kepu burgerius, sveikuoliškus lavašo suktinukus. Vienu momentu namuose neveikė orkaitė, tai su grilinę sugebėjau pasišildyti labai skaniai picą, padas buvo lengvai traškus, o viršuje sūris skaniai išsilydęs. Kadangi galima keisti plokštelių aukštį, bei temperatūrą. Rekomenduoju visiems!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4467/90 Sveiko maisto grilis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4467/90 Sveiko maisto grilis
Juhan65
17/08/2017
Eesti
Verificēts pircējs
Köögigrillina on ta nugav kasutada
Soojeneb kiiresti. On hea puhastada, kuna saab grillimisplaadid välja võtta. Neid plaate võiks eraldi müüa ka, sest toit jääb ikkagi kinni plaatide külge ja kraapides on oht kattetefloni vigastamiseks. Samuti võiks nendele grillidele valmistada kuuma võileiva ja vahvliküpsetamise plaate.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4467/90 Tervisegrill
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biurobmg
04/06/2014
Polska
Produkt spełnil moje oczekiwania.
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Produkt jak najbardziej trafiony.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4467/90 Grill
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4467/90 Grill