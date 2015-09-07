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Izbeigta ražošana
0,8 l, 2400 W
1 tasītes indikators
Matēta metāla
Atverams vāks
Precīzi var uzvārīt nepieciešamo ūdens daudzumu, tādēļ par 50% tiek ietaupīta enerģija un ūdens, nodrošinot ekoloģiskāku lietošanu.
Zila gaismas diode ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī norāda, kad tējkanna ir ieslēgta.
Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dovand
07/09/2015
Lietuva
kokybiskas, praktiškas ir ekonomiškas
Kokybiškas, nes turime jau keletą metų, ir vis dar taip pat veikia. Ekonomiškumo suteikia maža virdulio talpa- nereikia veltui virinti vandenį ir eikvoti elektros energijos. Praktiškas, nes užima nedaug vietos. Taip pat patrauklios sidabrinės spalvos :). Kaip ir visi virduliai turi savaiminę išsijungimo ir apsaugos nuo perkaitimo funkciją.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4618/20 Mažas virdulys
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4618/20 Mažas virdulys
kristy_brasov
30/11/2020
România
Produsul este excelent
Folosesc acest fierbator de vreo 5 ani si merge exceptional ca in prima zi. Are dimensiuni reduse si l-am putut cara in toate concediile sa facem ceai si cafea. Este foarte puternic deci incalzaste apa foarte rapid. Materialele sunt de calitate superioara
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4618/20 Mini-fierbător
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4618/20 Mini-fierbător