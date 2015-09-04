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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/00
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTējkanna

HD4646/00

4.8

| (240) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

Pateicoties plakanajam sildelementam, tējkanna uzvāra ūdeni ātrāk un to ir vieglāk tīrīt. Mazgājams pretkaļķa filtrs nodrošina tīru ūdeni un dzidrākus dzērienus.

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Jaudīga tējkanna, viegli tīrāms sildelements

Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

  • 1,5 l, 2400 W

  • Ūdens līmeņa indikators

  • Balta

  • Atverams vāks

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Tējkannu var uzpildīt pa snīpi vai atverot vāciņu.

Ērta vada uzglabāšana

Ērta vada uzglabāšana

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

240

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Paprastas naudojimas

Philips“ Daily Collection Virdulys HD4646/00 1,5 l, 2 400 W. Naudojant plokščiąjį kaitinimo elementą vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Kadangi yra valomas kalkių nuosėdų šalinimo filtras, vanduo ir gėrimai švaresni.

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19/11/2019

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Biały i doskonały

Witam Jest to mój drugi czajnik tej firmy .Pierwszy przestał działać po około 7 latach ,ale nawet nie próbowałam go naprawiać bo sama liczba lat ,które mi służył mówi sama za siebie mam, kolejny też biały .Materiał z którego jest wykonany jest bardzo trwały nie osadzają się na nim brud ani kurz czajnik pracuje bardzo cicho ,szybko i sprawnie ,bardzo szybko podgrzewa wodę ma na stałe zamontowany w środku plastikowy filtr,który zatrzymuję osad z naszej nie za bardzo miękkiej wody, filtr można wyjąć i umyć pod wodą. Cały czajnik od środka raz na jakiś czas myję wodą z octem,rewelacja.Grzałka przykryta jest estetyczną płytka ze stali szlachetnej. Na bokach czajnika są dwa przeszklenia przez które widać ile mamy w środku wody,obok nich jest też podziałka z mililitrami ,które wlewamy do środka .Czajnik ma 1,5 l. pojemności przy większej liczbie osób w domu nie trzeba kilka razy wstawiać wody radzi sobie za pierwszym razem i bardzo szybko ponieważ grzałka 2400W doskonale sobie radzi. Dla mnie nie ma żadnych wad,polecam go z cała stanowczością produkt idealny jak większość produków tej firmy

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22/10/2019

Polska

Polska

Super produkt!

Według mnie najlepszy czajnik na rynku, sprawdza się skutecznie od 4 lat użytkowania. Zero problemów, cichy, szybki i wydajny. :)

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā