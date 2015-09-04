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  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
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  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTējkanna

HD4646/20

4.8
| (255) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
Pateicoties plakanajam sildelementam, tējkanna uzvāra ūdeni ātrāk un to ir vieglāk tīrīt. Mazgājams pretkaļķa filtrs nodrošina tīru ūdeni un dzidrākus dzērienus.
Skatīt visas priekšrocības

Jaudīga tējkanna, viegli tīrāms sildelements

Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

  • 1,5 l, 2400 W

  • Ūdens līmeņa indikators

  • Melni sudrabots

  • Atverams vāks

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators tējkannas abos sānos

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators tējkannas abos sānos

Viegli nolasāmi ūdens līmeņa indikatori abās Philips elektriskās tējkannas pusēs, lai būtu ērti lietot gan kreiļiem, gan labročiem.

Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu

Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu

Atverams vāks ar lielu atveri vieglai uzpildei un tīrīšanai, novērš arī saskari ar tvaiku. Tējkannu var uzpildīt arī caur snīpi.

Ērta vada uzglabāšana

Ērta vada uzglabāšana

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

255

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Paprastas naudojimas

Philips“ Daily Collection Virdulys HD4646/00 1,5 l, 2 400 W. Naudojant plokščiąjį kaitinimo elementą vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Kadangi yra valomas kalkių nuosėdų šalinimo filtras, vanduo ir gėrimai švaresni.

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19/11/2019

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Biały i doskonały

Witam Jest to mój drugi czajnik tej firmy .Pierwszy przestał działać po około 7 latach ,ale nawet nie próbowałam go naprawiać bo sama liczba lat ,które mi służył mówi sama za siebie mam, kolejny też biały .Materiał z którego jest wykonany jest bardzo trwały nie osadzają się na nim brud ani kurz czajnik pracuje bardzo cicho ,szybko i sprawnie ,bardzo szybko podgrzewa wodę ma na stałe zamontowany w środku plastikowy filtr,który zatrzymuję osad z naszej nie za bardzo miękkiej wody, filtr można wyjąć i umyć pod wodą. Cały czajnik od środka raz na jakiś czas myję wodą z octem,rewelacja.Grzałka przykryta jest estetyczną płytka ze stali szlachetnej. Na bokach czajnika są dwa przeszklenia przez które widać ile mamy w środku wody,obok nich jest też podziałka z mililitrami ,które wlewamy do środka .Czajnik ma 1,5 l. pojemności przy większej liczbie osób w domu nie trzeba kilka razy wstawiać wody radzi sobie za pierwszym razem i bardzo szybko ponieważ grzałka 2400W doskonale sobie radzi. Dla mnie nie ma żadnych wad,polecam go z cała stanowczością produkt idealny jak większość produków tej firmy

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4646/00 Czajnik

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22/10/2019

Polska

Polska

Super produkt!

Według mnie najlepszy czajnik na rynku, sprawdza się skutecznie od 4 lat użytkowania. Zero problemów, cichy, szybki i wydajny. :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Czajnik Daily Collection HD4646/20

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.