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  • Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu
  • Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu
  • Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu
  • Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu
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  • Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu
  • Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu

Izbeigta ražošana

Tējkanna

HD4649/00

4.6
| (50) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu
Izmantojot šīs stilīgās Philips tējkannas HD4649/00 unikālo vienas tasītes indikatoru, varat uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu. Tādējādi varat ietaupīt līdz pat 66% enerģijas un samazināt ietekmi uz vidi.
Skatīt visas priekšrocības

Ietaupiet līdz pat 66% enerģijas

Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu

  • 1,7 l, 2400 W

  • 1 tasītes indikators

  • Balta/pelēka

  • Atverams vāks

Vienas krūzes ūdens līm. ind. ļauj uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu

Vienas krūzes ūdens līm. ind. ļauj uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu

Precīzi var uzvārīt nepieciešamo ūdens daudzumu, tādēļ par 50% tiek ietaupīta enerģija un ūdens, nodrošinot ekoloģiskāku lietošanu.

Signāllampiņa norāda, kad tējkanna ir ieslēgta

Signāllampiņa norāda, kad tējkanna ir ieslēgta

Sarkans gaismas indikators ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī norāda, kad tējkanna ir ieslēgta.

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Tējkannu var uzpildīt pa snīpi vai atverot vāciņu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.6

no 5

50

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

30/11/2019

Polska

Polska

Idealnie spełnia oczekiwania singla

Czajnik używam od prawie trzech lat i przy sporadycznym czyszczeniu i usuwaniu kamienia spisuje się bez zarzutów.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4649/00 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4649/00 Czajnik

22/06/2019

Polska

Polska

Długowieczny i porządny!

8 lat. Tyle służył. Jestem pod wrażeniem. Tym bardziej, że u mnie 5 razy/dzień to absolutne minimum. Philips to porządna firma :) I ten wskaźnik poziomu wody w filiżanki <3 Woda na ulubioną kawę raz dwa zagotowana. Echhhh, no szkoda :( :(

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4649/00 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4649/00 Czajnik

21/02/2018

Polska

Polska

dobry czajnik

bardzo dobry i długo żywotny czajnik, szybko gotuje, jeśli chodzi o szum nie bardzo głośny, polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4649/00 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4649/00 Czajnik

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