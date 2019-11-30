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Izbeigta ražošana
1,7 l, 2400 W
1 tasītes indikators
Balta/pelēka
Atverams vāks
Precīzi var uzvārīt nepieciešamo ūdens daudzumu, tādēļ par 50% tiek ietaupīta enerģija un ūdens, nodrošinot ekoloģiskāku lietošanu.
Sarkans gaismas indikators ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī norāda, kad tējkanna ir ieslēgta.
Tējkannu var uzpildīt pa snīpi vai atverot vāciņu.
4.6
no 5
50
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
tomsel
30/11/2019
Polska
Idealnie spełnia oczekiwania singla
Czajnik używam od prawie trzech lat i przy sporadycznym czyszczeniu i usuwaniu kamienia spisuje się bez zarzutów.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4649/00 Czajnik
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olija
22/06/2019
Polska
Długowieczny i porządny!
8 lat. Tyle służył. Jestem pod wrażeniem. Tym bardziej, że u mnie 5 razy/dzień to absolutne minimum. Philips to porządna firma :) I ten wskaźnik poziomu wody w filiżanki <3 Woda na ulubioną kawę raz dwa zagotowana. Echhhh, no szkoda :( :(
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4649/00 Czajnik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4649/00 Czajnik
domig
21/02/2018
Polska
dobry czajnik
bardzo dobry i długo żywotny czajnik, szybko gotuje, jeśli chodzi o szum nie bardzo głośny, polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4649/00 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4649/00 Czajnik