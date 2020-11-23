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  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
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  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni

Izbeigta ražošana

Viva CollectionTējkanna

HD4678/55

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Gardi karstie dzērieni
Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu garšu, karsts dzēriens jāpagatavo atbilstošā temperatūrā: zaļās tējas pagatavošanas ūdens temperatūra ir līdz 80 °C, šķīstošās kafijas — 90 °C, un melnās tējas, karstās šokolādes vai zupas — 100 °C. Pagrieziet vadības pogu uz attiecīgo ikonu un baudiet savu iecienīto dzērienu.
Skatīt visas priekšrocības

Ar optimālu dzērienu temperatūras iestatījumu

Gardi karstie dzērieni

  • 1,2 l, 2400 W

  • Temperatūras kontrole

  • Balts/oranžs

  • Atverams vāks

Temperatūras vadības poga maksimāli kvalitatīvas garšas nodrošināšanai

Temperatūras vadības poga maksimāli kvalitatīvas garšas nodrošināšanai

Temperatūras vadības poga nodrošina maksimāli kvalitatīvu dzērienu garšu.

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.

Multi drošības sistēma

Multi drošības sistēma

Multi drošības sistēma pret izvārīšanos, ar automātisko izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

23/11/2020

Україна

Україна

Хороший чайник!

Пашет более 10 лет!!! Симпатичный и качественный. Единственный минус - сломался регулятор температуры подогрева года 3-4 назад. А в остальном претензий нет!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4678/55 Чайник

Date of Use 2018-11-23

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4678/55 Чайник

Date of Use 2018-11-23

18/11/2019

Україна

Україна

Это очень классный чайник

Чайник отличный!!!! Нравится, что можно воды просто подогреть, а не кипятить и в этом огромный плюс. Дарила маме на день рождения!!!! Она в восторге.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4678/55 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4678/55 Чайник

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.