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Izbeigta ražošana
1,2 l, 2400 W
Temperatūras kontrole
Balts/oranžs
Atverams vāks
Temperatūras vadības poga nodrošina maksimāli kvalitatīvu dzērienu garšu.
Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.
Multi drošības sistēma pret izvārīšanos, ar automātisko izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Liora1
23/11/2020
Україна
Хороший чайник!
Пашет более 10 лет!!! Симпатичный и качественный. Единственный минус - сломался регулятор температуры подогрева года 3-4 назад. А в остальном претензий нет!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Nastjunya
18/11/2019
Україна
Это очень классный чайник
Чайник отличный!!!! Нравится, что можно воды просто подогреть, а не кипятить и в этом огромный плюс. Дарила маме на день рождения!!!! Она в восторге.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4678/55 Чайник
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4678/55 Чайник