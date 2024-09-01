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  • Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā
  • Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā
  • Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā
  • Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā
  • Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā
  • Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā
  • Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā
  • Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā
  • Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā
  • Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā

All-in-One CookerViss-vienā katls 3000. sērija

HD4713/40

4.4
| (48) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā
«Personīgais šefpavārs» ar 60 iepriekš iestatītām programmām, lai katrā ēdienreizē varētu baudīt daudzveidīgas un vienmēr garšīgas maltītes
Skatīt visas priekšrocības

Baudi vienmēr garšīgas maltītes ar vienu pieskārienu pogai

Garšīgi, vienkārši pagatavojami ēdieni jebkurā dienas laikā

  • 60 iepriekš iestatītas gatavošanas programmas

  • Trīspusējā sildīšanas funkcija

  • Iekšpusē: 5 slāņi

Trīspusējā sildīšanas funkcija

Trīspusējā sildīšanas funkcija

Jaudīgā trīspusējās sildīšanas sistēma sadala siltumu no augšas, sāniem un apakšas, lai nodrošinātu, ka sastāvdaļas tiek pagatavotas vienmērīgi, saglabājot autentisko garšu.

5 slāņu alumīnija sakausējuma gatavošanas katls

5 slāņu alumīnija sakausējuma gatavošanas katls

5 slāņu nelipīga alumīnija sakausējuma gatavošanas katls papildu izturībai.

60 ēdiena gatavošanas programmas

60 ēdiena gatavošanas programmas

60 ēdiena gatavošanas programmas ar optimālākajiem iestatījumiem. Tavs «personīgais šefpavārs», kas katrai maltītei vienmēr pagatavos gardu ēdienu. Pieejamas programmas cepšanai, tvaicēšanai, lēnai gatavošanai un uzsildīšanai, kā arī tādu specifisku ēdienu gatavošanai kā, piemēram, putra, liellopa gaļa vai jūras veltes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

48

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

01/09/2024

Україна

Україна

Чудово готує та легко миється

Придбав на заміну старенькій мультиварці бош. Ця мене приємно здивувала, багато режимів. Чи можна, будь ласка отримати книгу рецептів до неї у форматі PDF? Дякую

Plusi

Проста у використанні

Mīnusi

Не виявлено

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000

12/02/2024

Україна

Україна

проста у використанні

подобається простота у використанні і те як розбирається. дуже подобається функція приготування в печі. чи можна отримати книгу рецептів в пдф?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

28/10/2023

Україна

Україна

Чудові функції!

Дуже класна мультиварка! Прошу Philips Care надіслати мені на електронну пошту книгу з рецептами у PDF версії. Заздалегідь вдячний вам!

Plusi

Happy to use

Mīnusi

not detected

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.