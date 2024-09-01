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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
60 iepriekš iestatītas gatavošanas programmas
Trīspusējā sildīšanas funkcija
Iekšpusē: 5 slāņi
Jaudīgā trīspusējās sildīšanas sistēma sadala siltumu no augšas, sāniem un apakšas, lai nodrošinātu, ka sastāvdaļas tiek pagatavotas vienmērīgi, saglabājot autentisko garšu.
5 slāņu nelipīga alumīnija sakausējuma gatavošanas katls papildu izturībai.
60 ēdiena gatavošanas programmas ar optimālākajiem iestatījumiem. Tavs «personīgais šefpavārs», kas katrai maltītei vienmēr pagatavos gardu ēdienu. Pieejamas programmas cepšanai, tvaicēšanai, lēnai gatavošanai un uzsildīšanai, kā arī tādu specifisku ēdienu gatavošanai kā, piemēram, putra, liellopa gaļa vai jūras veltes.
4.4
no 5
48
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
kenny4k
01/09/2024
Україна
Чудово готує та легко миється
Придбав на заміну старенькій мультиварці бош. Ця мене приємно здивувала, багато режимів. Чи можна, будь ласка отримати книгу рецептів до неї у форматі PDF? Дякую
Plusi
Проста у використанні
Mīnusi
Не виявлено
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000
tanynka
12/02/2024
Україна
проста у використанні
подобається простота у використанні і те як розбирається. дуже подобається функція приготування в печі. чи можна отримати книгу рецептів в пдф?
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Lynx_7
28/10/2023
Україна
Чудові функції!
Дуже класна мультиварка! Прошу Philips Care надіслати мені на електронну пошту книгу з рецептами у PDF версії. Заздалегідь вдячний вам!
Plusi
Happy to use
Mīnusi
not detected
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000