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  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
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  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
  • Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTosteris

HD4825/90

4.5
| (19) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu
Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti
Gardi gan svaigi, gan atsaldēti grauzdiņi, pagatavoti ar šo kompakto tosteri. Tosteris ir aprīkots ar plašu sildīšanas platformu vienmērīgai grauzdēšanai, saldētu grauzdiņu atkausēšanai un ir pieejami dažādi apbrūnināšanas iestatījumi.
Skatīt visas priekšrocības

Kompakta metāliska konstrukcija

Lieliski grauzdiņi – gan svaigi, gan atsaldēti

  • Metāls

  • Kompakts

Paplašināta karsēšanas plāksne

Paplašināta karsēšanas plāksne vienmērīgākam grauzdējumam

Atkausē un grauzdē saldētu maizi

Atkausē un grauzdē saldētu maizi

Atkausē un grauzdē saldētu maizi.

Dažādām vēlmēm pielāgojamas apbrūnināšanas pakāpes

Dažādām vēlmēm pielāgojamas apbrūnināšanas pakāpes

Dažādām vēlmēm pielāgojamas apbrūnināšanas pakāpes.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

19

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

1

16/10/2019

Eesti

Eesti

Sellel tootel on suurepàrased omadused

Kompaktne metallist disain.Juhtmehoidik.Röstleiva värskendamiseks ja soojendamiseks vaid mõne sekundiga Suurem röstimisplatvorm.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Röster Daily Collection HD4825/90

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Röster Daily Collection HD4825/90

09/12/2020

România

România

Verificēts pircējs

Plăcut impresionat!

In primul m-a atras vizual,metal! apoi prețul! L-am cumpărat dupa review-urile pozitive!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90

06/12/2020

Magyarország

Magyarország

A tökéletes pirítós titka

Finom, kívül ropogós belül szaftos, egyenletesen sült pirítóst készít. Gyors, jól szabályozható a teljesítmény. Remélem olyan sokáig bírja, mint az előző Philips kenyérpirítónk( kb 18 év),

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.