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Izbeigta ražošana
Metāls
Kompakts
Paplašināta karsēšanas plāksne vienmērīgākam grauzdējumam
Atkausē un grauzdē saldētu maizi.
Dažādām vēlmēm pielāgojamas apbrūnināšanas pakāpes.
4.5
no 5
19
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Galina
16/10/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepàrased omadused
Kompaktne metallist disain.Juhtmehoidik.Röstleiva värskendamiseks ja soojendamiseks vaid mõne sekundiga Suurem röstimisplatvorm.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Röster Daily Collection HD4825/90
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Röster Daily Collection HD4825/90
Hulkady28
09/12/2020
România
Verificēts pircējs
Plăcut impresionat!
In primul m-a atras vizual,metal! apoi prețul! L-am cumpărat dupa review-urile pozitive!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90
mami68
06/12/2020
Magyarország
A tökéletes pirítós titka
Finom, kívül ropogós belül szaftos, egyenletesen sült pirítóst készít. Gyors, jól szabályozható a teljesítmény. Remélem olyan sokáig bírja, mint az előző Philips kenyérpirítónk( kb 18 év),
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító