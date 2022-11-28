  • Brokastis garšo vēl labāk
Eco Conscious EditionKafijas automāts ar pilienu filtru, 1,2 L

HD5120/00

4.9
| (29) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

4 Godalgas

Brokastis garšo vēl labāk
Izbaudi kafijas lielisko garšu un aromātu ik rītu — eleganti un nevainojami. Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot 100% bioplastmasu** un energoefektīvas funkcijas, kas ļauj spert nelielu, taču nozīmīgu soli ceļā uz zaļāku nākotni.
Ar Philips Eco Conscious kafijas automātu

  • 100 % bioplastmasa²

  • 1,2 L/10 lielu glāžu ietilpība

  • Automātiska izslēgšanās

  • Zīda balta matēta apdare

Aromāta maisītājs, lai nodrošinātu lielisku garšu un bagātīgu aromātu

Viedā sprausla liek krūzē vienmērīgi cirkulēt ieplūstošajai kafijai optimālam, nemainīgam aromātam no pirmās līdz pēdējai krūzītei.

Ietaupa enerģiju, pateicoties ātrai pagatavošanai un automātiskai izslēgšanai

Automātiskās izslēgšanas funkcija izslēdz ierīci pēc 30 minūtēm, lai palīdzētu taupīt enerģiju un nodrošinātu papildu drošību. Pilna krūze tiek pagatavota 10 minūtēs, lai vēl vairāk taupītu enerģiju.

Ilgtspējīgs dizains videi nekaitīgākai nākotnei

Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot 100% bioplastmasas**, lai samazinātu tā CO2 emisijas par 24%*. Šis revolucionārais materiāls noteikti atstās iespaidu Tavā virtuvē, vienlaikus atbalstot pozitīvākas sekas videi.

Tehniskā specifikācija

Godalgas

Atsauksmes

4.9

Marija222

28/11/2022

Latvija

Videi draudzīgs un gaumīgs kafijas aparāts

Labs kafijas aparāts tiem, kam nepatīk kafijas biezumi krūzītē. Īpaši ērti, pagatavojot kafiju lielākam cilvēku skaitam (piem., ciemiņiem), jo uz kafijas aparāta ir krūzīšu skaita indikators. Ērti iztīrīt, labi izskatās virtuvē. Īpaši uzrunā tas, ka kafijas aparāts ir ražots no bioplastmasas, pārstrādājot izmantotu augu eļļu un citus augu atkritumus.

Plusi

Dizains, ilgstpējīga pieeja ražošanai, krūzīšu indikators, ērta tīrīšana

Mīnusi

Kad noņem kafijas krūzi, kafija kādu laiku vēl var pilēt. Šķiet, ka kafijas jāber nedaudz vairāk, kā pagatavojot kafiju krūzītē.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD5120/00 Kafijas automāts ar pilienu filtru, 1,2 L

Rahul kasutaja

12/01/2023

Eesti

Vajalik kodumasin

Ma ise igapäevaselt kohvi ei joo, kui pereliikmed väga kiidavad maitset. Neil juhtudel, kui kohvi olen joonud, siis tõesti on mahe ja kvaliteetne.

Plusi

Kvaliteetne, vaikne

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Keskkonnateadik sari HD5120/00 5000 Series kohvimasin

Jeeni93

19/10/2022

Україна

Akcijas daļa

Кавоварка з біопластику

Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Atrunas

  1. ¹ Aprēķins balstīts uz tādas pašas ierīces ražošanu, izmantojot bioplastmasu, to salīdzinot ar 100 % neapstrādātu plastmasu (vai neapstrādātu polipropilēnu)

  2. ² Galvenais korpuss ir no 100 % polipropilēna plastmasas, kas izgatavota no sertificētiem bioloģiskas bāzes avotiem saskaņā ar masas līdzsvaru (BioPP ir 82 % no kopējā plastmasas daudzuma).