100 % bioplastmasa²
1,2 L/10 lielu glāžu ietilpība
Automātiska izslēgšanās
Zīda balta matēta apdare
Viedā sprausla liek krūzē vienmērīgi cirkulēt ieplūstošajai kafijai optimālam, nemainīgam aromātam no pirmās līdz pēdējai krūzītei.
Automātiskās izslēgšanas funkcija izslēdz ierīci pēc 30 minūtēm, lai palīdzētu taupīt enerģiju un nodrošinātu papildu drošību. Pilna krūze tiek pagatavota 10 minūtēs, lai vēl vairāk taupītu enerģiju.
Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot 100% bioplastmasas**, lai samazinātu tā CO2 emisijas par 24%*. Šis revolucionārais materiāls noteikti atstās iespaidu Tavā virtuvē, vienlaikus atbalstot pozitīvākas sekas videi.
Godalgas
Izprotiet produktu atsauksmes
4.9
no 5
29
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Marija222
28/11/2022
Latvija
Videi draudzīgs un gaumīgs kafijas aparāts
Labs kafijas aparāts tiem, kam nepatīk kafijas biezumi krūzītē. Īpaši ērti, pagatavojot kafiju lielākam cilvēku skaitam (piem., ciemiņiem), jo uz kafijas aparāta ir krūzīšu skaita indikators. Ērti iztīrīt, labi izskatās virtuvē. Īpaši uzrunā tas, ka kafijas aparāts ir ražots no bioplastmasas, pārstrādājot izmantotu augu eļļu un citus augu atkritumus.
Plusi
Dizains, ilgstpējīga pieeja ražošanai, krūzīšu indikators, ērta tīrīšana
Mīnusi
Kad noņem kafijas krūzi, kafija kādu laiku vēl var pilēt. Šķiet, ka kafijas jāber nedaudz vairāk, kā pagatavojot kafiju krūzītē.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD5120/00 Kafijas automāts ar pilienu filtru, 1,2 L
Rahul kasutaja
12/01/2023
Eesti
Vajalik kodumasin
Ma ise igapäevaselt kohvi ei joo, kui pereliikmed väga kiidavad maitset. Neil juhtudel, kui kohvi olen joonud, siis tõesti on mahe ja kvaliteetne.
Plusi
Kvaliteetne, vaikne
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Keskkonnateadik sari HD5120/00 5000 Series kohvimasin
Jeeni93
19/10/2022
Україна
Akcijas daļa
Кавоварка з біопластику
Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
¹ Aprēķins balstīts uz tādas pašas ierīces ražošanu, izmantojot bioplastmasu, to salīdzinot ar 100 % neapstrādātu plastmasu (vai neapstrādātu polipropilēnu)
² Galvenais korpuss ir no 100 % polipropilēna plastmasas, kas izgatavota no sertificētiem bioloģiskas bāzes avotiem saskaņā ar masas līdzsvaru (BioPP ir 82 % no kopējā plastmasas daudzuma).