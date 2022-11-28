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  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
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  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
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  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk

Eco Conscious EditionKafijas automāts ar pilienu filtru, 1,2 L

HD5120/00

4.9
| (29) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

4 Godalgas

Brokastis garšo vēl labāk
Izbaudi kafijas lielisko garšu un aromātu ik rītu — eleganti un nevainojami. Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot 100% bioplastmasu** un energoefektīvas funkcijas, kas ļauj spert nelielu, taču nozīmīgu soli ceļā uz zaļāku nākotni.
Skatīt visas priekšrocības

Ar Philips Eco Conscious kafijas automātu

Brokastis garšo vēl labāk

  • 100 % bioplastmasa²

  • 1,2 L/10 lielu glāžu ietilpība

  • Automātiska izslēgšanās

  • Zīda balta matēta apdare

Aromāta maisītājs, lai nodrošinātu lielisku garšu un bagātīgu aromātu

Aromāta maisītājs, lai nodrošinātu lielisku garšu un bagātīgu aromātu

Viedā sprausla liek krūzē vienmērīgi cirkulēt ieplūstošajai kafijai optimālam, nemainīgam aromātam no pirmās līdz pēdējai krūzītei.

Ietaupa enerģiju, pateicoties ātrai pagatavošanai un automātiskai izslēgšanai

Ietaupa enerģiju, pateicoties ātrai pagatavošanai un automātiskai izslēgšanai

Automātiskās izslēgšanas funkcija izslēdz ierīci pēc 30 minūtēm, lai palīdzētu taupīt enerģiju un nodrošinātu papildu drošību. Pilna krūze tiek pagatavota 10 minūtēs, lai vēl vairāk taupītu enerģiju.

Līdz 15 tasēm kafijas

Līdz 15 tasēm kafijas

Šis kafijas automāts var pagatavot no 2 tasēm līdz 10 lielām vai 15 mazām tasēm kafijas ar maksimālo ietilpību 1,2 litri. Pat ar savu lielo ietilpību tā kompaktais dizains aizņem minimālu vietu uz Tavas virtuves virsmas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

29

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

4
2
1

28/11/2022

Latvija

Latvija

Videi draudzīgs un gaumīgs kafijas aparāts

Labs kafijas aparāts tiem, kam nepatīk kafijas biezumi krūzītē. Īpaši ērti, pagatavojot kafiju lielākam cilvēku skaitam (piem., ciemiņiem), jo uz kafijas aparāta ir krūzīšu skaita indikators. Ērti iztīrīt, labi izskatās virtuvē. Īpaši uzrunā tas, ka kafijas aparāts ir ražots no bioplastmasas, pārstrādājot izmantotu augu eļļu un citus augu atkritumus.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD5120/00 Kafijas automāts ar pilienu filtru, 1,2 l

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD5120/00 Kafijas automāts ar pilienu filtru, 1,2 l

12/01/2023

Eesti

Eesti

Vajalik kodumasin

Ma ise igapäevaselt kohvi ei joo, kui pereliikmed väga kiidavad maitset. Neil juhtudel, kui kohvi olen joonud, siis tõesti on mahe ja kvaliteetne.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD5120/00 5000 Series kohvimasin

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HD5120/00 5000 Series kohvimasin

19/10/2022

Україна

Україна

Кавоварка з біопластику

Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

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Atrunas

  1. ¹ Aprēķins balstīts uz tādas pašas ierīces ražošanu, izmantojot bioplastmasu, to salīdzinot ar 100 % neapstrādātu plastmasu (vai neapstrādātu polipropilēnu)

  2. ² Galvenais korpuss ir no 100 % polipropilēna plastmasas, kas izgatavota no sertificētiem bioloģiskas bāzes avotiem saskaņā ar masas līdzsvaru (BioPP ir 82 % no kopējā plastmasas daudzuma).