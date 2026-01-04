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  • Ietaupi vietu, gatavojot jebkur virtuvē
  • Ietaupi vietu, gatavojot jebkur virtuvē
  • Ietaupi vietu, gatavojot jebkur virtuvē
  • Ietaupi vietu, gatavojot jebkur virtuvē
  • Ietaupi vietu, gatavojot jebkur virtuvē
  • Ietaupi vietu, gatavojot jebkur virtuvē
  • Ietaupi vietu, gatavojot jebkur virtuvē
  • Ietaupi vietu, gatavojot jebkur virtuvē
  • Ietaupi vietu, gatavojot jebkur virtuvē

3000. sērijas indukcijas plītsPhilips 3000. sērijas indukcijas plīts

HD5830/90

Ietaupi vietu, gatavojot jebkur virtuvē
No virtuves līdz galdam – gatavo ar Philips 3000. sērijas indukcijas plīti! Ar 8 jaudīgiem sildīšanas līmeņiem līdz 2000 W un 4 ērtām iepriekš iestatītām programmām tā nodrošina vienkāršu un uzticamu gatavošanu jebkurā virtuvē.
Skatīt visas priekšrocības

Vienkārša gatavošana un stabila veiktspēja jebkurā virtuvē

Ietaupi vietu, gatavojot jebkur virtuvē

  • Jaudīga veiktspēja ar sildīšanas līmeņiem līdz 2000 W

  • Ātra uzstādīšana, vienkārša gatavošana, viegla tīrīšana.

  • Gatavo kā vēlies ar 4 iestatījumiem – no zupām līdz cepšanai maisot

  • Drošāka virtuve ar automātisko izslēgšanos un bērnu drošības slēdzi

Tūlītēja uzstādīšana

Tūlītēja uzstādīšana

Vienkārši pievieno indukcijas plīti elektrotīklam, un vari sākt gatavot!

Precīza kontrole ar 8 sildīšanas līmeņiem

Precīza kontrole ar 8 sildīšanas līmeņiem

Pielāgo ikdienas ēdiena gatavošanu savām vajadzībām, izmantojot 8 regulējamus jaudas un temperatūras līmeņus. No lēnas sutināšanas līdz ātrai vārīšanai – baudi precīzu kontroli garšīgām un veselīgām maltītēm.

4 intuitīvas gatavošanas programmas tavām ikdienas maltītēm

4 intuitīvas gatavošanas programmas tavām ikdienas maltītēm

Ātra uzsākšana, ērti izvēlēties kādu no 4 iepriekš iestatītajām programmām: vārīšana, cepšana maisot, zupa un zema temperatūra.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.