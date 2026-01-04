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HD5830/90
Jaudīga veiktspēja ar sildīšanas līmeņiem līdz 2000 W
Ātra uzstādīšana, vienkārša gatavošana, viegla tīrīšana.
Gatavo kā vēlies ar 4 iestatījumiem – no zupām līdz cepšanai maisot
Drošāka virtuve ar automātisko izslēgšanos un bērnu drošības slēdzi
Vienkārši pievieno indukcijas plīti elektrotīklam, un vari sākt gatavot!
Pielāgo ikdienas ēdiena gatavošanu savām vajadzībām, izmantojot 8 regulējamus jaudas un temperatūras līmeņus. No lēnas sutināšanas līdz ātrai vārīšanai – baudi precīzu kontroli garšīgām un veselīgām maltītēm.
Ātra uzsākšana, ērti izvēlēties kādu no 4 iepriekš iestatītajām programmām: vārīšana, cepšana maisot, zupa un zema temperatūra.
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