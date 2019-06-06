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Izbeigta ražošana

Taukvāres katls

HD6161/00

4.8
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Profesionāls rezultāts
Šis spīdīgais, nerūsējoša tērauda taukvāres katls nodrošina profesionālus rezultātus ar unikālo coolzone sistēmu, kas neļauj ēdiena daļiņām sadegt un saglabā eļļu tīru ilgāku laiku. Visas daļas, izņemot vadības pulti, var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
Skatīt visas priekšrocības

ar optimālu temperatūras kontroli un taimeri

Profesionāls rezultāts

  • 1300 g metāla

  • noņemamais trauks

  • Ar taimeri

Neļauj piedegt ēdiena daļiņām tīrākai un garšīgākai cepšanai eļļā

Neļauj piedegt ēdiena daļiņām tīrākai un garšīgākai cepšanai eļļā

Neļauj pārtikas daļiņām sadegt. Tādējādi eļļa ir tīrāka, kas ir labāk jūsu veselībai, un ilgāk izmantojama. Ēdiens nekad nav bijis garšīgāks!

Elektronisks termostats: ātra uzsilšana un stabila temperatūra

Elektronisks termostats: ātra uzsilšana un stabila temperatūra

Optimālas temperatūras kontrole, pateicoties elektroniskajam termostatam, ātrai uzsilšanai un temperatūras uzturēšanai, nodrošinot profesionālus cepšanas rezultātus. Digitālais taimeris nodrošina vienkāršu cepšanas laika iepriekšēju uzstādīšanu: Jums vairs nav jāpieskata ēdiens!

Visas daļas, izņemot vadības pulti, var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Visas daļas, izņemot vadības pulti, var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Visas daļas, izņemot vadības pulti, var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā ātrai un vieglai kopšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

06/06/2019

Polska

Polska

Idealna na przygotowanie nawet dużej ilości jedzenia

Jestem bardzo zadowolony z frytkownicy - dokładnie spełniła moje potrzeby. Można usmażyć całą rybę, lub dużą ilość frytek naraz.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6161 Frytownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6161 Frytownica

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i przydatny produkt

Używam tej frytkownicy już od jakiegoś czasu. Jestem z niej bardzo zadowolony. Wielkość koszyka jest wystraczający. Jej wygląd może nie jest najlepszy, ale jest bardzo praktyczna. Łatwa w utrzymaniu czystości (można myć elementy w zmywarce). Smażyłem w niej także pączki i doskonale się do tego nadaje :) Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6161 Frytownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6161 Frytownica

30/11/2013

Polska

Polska

Praktyczne urządzenie dla lubiących gotować

Fajne do frytek, ale doskonale udają się inne potrawy np. kurczaki, łosoś lub cebulka!!!.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6161 Frytownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD6161 Frytownica

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.