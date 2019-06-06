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Izbeigta ražošana
1300 g metāla
noņemamais trauks
Ar taimeri
Neļauj pārtikas daļiņām sadegt. Tādējādi eļļa ir tīrāka, kas ir labāk jūsu veselībai, un ilgāk izmantojama. Ēdiens nekad nav bijis garšīgāks!
Optimālas temperatūras kontrole, pateicoties elektroniskajam termostatam, ātrai uzsilšanai un temperatūras uzturēšanai, nodrošinot profesionālus cepšanas rezultātus. Digitālais taimeris nodrošina vienkāršu cepšanas laika iepriekšēju uzstādīšanu: Jums vairs nav jāpieskata ēdiens!
Visas daļas, izņemot vadības pulti, var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā ātrai un vieglai kopšanai.
4.8
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
DomowyKucharz
06/06/2019
Polska
Idealna na przygotowanie nawet dużej ilości jedzenia
Jestem bardzo zadowolony z frytkownicy - dokładnie spełniła moje potrzeby. Można usmażyć całą rybę, lub dużą ilość frytek naraz.
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MłodyKucharz
18/12/2013
Polska
Bardzo dobry i przydatny produkt
Używam tej frytkownicy już od jakiegoś czasu. Jestem z niej bardzo zadowolony. Wielkość koszyka jest wystraczający. Jej wygląd może nie jest najlepszy, ale jest bardzo praktyczna. Łatwa w utrzymaniu czystości (można myć elementy w zmywarce). Smażyłem w niej także pączki i doskonale się do tego nadaje :) Polecam.
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Bogwiol
30/11/2013
Polska
Praktyczne urządzenie dla lubiących gotować
Fajne do frytek, ale doskonale udają się inne potrawy np. kurczaki, łosoś lub cebulka!!!.
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