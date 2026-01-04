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  • Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām
  • Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām
  • Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām
  • Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām
  • Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām
  • Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām
  • Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām
  • Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām
  • Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām
  • Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām

Galda grils

HD6222/90

Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām
Baudiet mājās grilēta ēdiena garšu ar Philips galda grilu. Divas sildīšanas zonas un apgriežamas plātnes daudzveidīgām gatavošanas iespējām un izciliem rezultātiem.
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Apgriežamās plātnes labākam grilēšanas procesam

Gardi grilēti ēdieni — no brokastīm līdz vakariņām

  • 2 sildīšanas zonas

  • Apgriežamas plātnes

  • Regulējama temperatūra

  • Liela grilēšanas virsma: 1400 cm²

  • 2400 W

2 atsevišķas gatavošanas zonas — izcils rezultāts visiem ēdieniem

2 atsevišķas gatavošanas zonas — izcils rezultāts visiem ēdieniem

Katrai no divām grilēšanas zonām temperatūru var iestatīt atsevišķi un vienlaikus gatavot dažādus ēdienus.

Regulējama temperatūra perfektiem rezultātiem

Regulējama temperatūra perfektiem rezultātiem

Pieci grilēšanas temperatūras līmeņi, lai ideāli pagatavotu ikvienu produktu.

Apgriežamas plātnes lielākai daudzveidībai

Apgriežamas plātnes lielākai daudzveidībai

Apgrieziet plātnes uz cepšanas vai grilēšanas pusi. Gatavojiet jebko no gaļas līdz dārzeņiem, olām un pankūkām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Vienkārši noņemiet grila plātnes, lai tās ērti nomazgātu trauku mazgājamajā mašīnā vai zem tekoša ūdens.

  2. Salīdzinājumā ar Philips HD6212 bez tauku noteces, gatavojot liellopu gaļas burgeru