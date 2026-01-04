30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
HD6222/90
2 sildīšanas zonas
Apgriežamas plātnes
Regulējama temperatūra
Liela grilēšanas virsma: 1400 cm²
2400 W
Katrai no divām grilēšanas zonām temperatūru var iestatīt atsevišķi un vienlaikus gatavot dažādus ēdienus.
Pieci grilēšanas temperatūras līmeņi, lai ideāli pagatavotu ikvienu produktu.
Apgrieziet plātnes uz cepšanas vai grilēšanas pusi. Gatavojiet jebko no gaļas līdz dārzeņiem, olām un pankūkām.
Atsauksmes
Vienkārši noņemiet grila plātnes, lai tās ērti nomazgātu trauku mazgājamajā mašīnā vai zem tekoša ūdens.
Salīdzinājumā ar Philips HD6212 bez tauku noteces, gatavojot liellopu gaļas burgeru