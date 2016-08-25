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Izbeigta ražošana

Daily CollectionKontaktgrils

HD6305/20

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
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Šim veselīgajam grilam ir augstas temperatūras grilēšanas plātnes, kas saglabā ēdiena sulīgo garšu. Šīs plātnes ātri uzsilst un saglabā patstāvīgu karstumu, nodrošinot rezultātus, kam varat uzticēties, un tās var izmantot slīpā vai horizontālā pozīcijā dažādiem ēdiena pagatavošanas veidiem.
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2 pozīciju grilēšanas veidi kompaktā konstrukcijā

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  • 2000 W

  • Rievotā plātne

  • 2 grila pozīcijas, augsta temp.

Augstas temperatūras grilēšanas plātnes saglabā ēdiena garšu

Augstas temperatūras grilēšanas plātnes saglabā ēdiena garšu

Grilēšanas plātņu augstā temperatūra saglabā visas ēdiena garšas un tā sulīgumu. Tas notiek tāpēc, ka brīdī, kad ēdiens nonāk saskarsmē ar grila virsmām, tas sāk čurkstēt un apbrūnināties, tādējādi veidojot kraukšķīgu kārtu, kas neļauj tā lieliskajai garšai pazust no ēdiena.

Regulējams termostats nodrošina lieliskus rezultātus, gatavojot visus ēdienus

Regulējams termostats nodrošina lieliskus rezultātus, gatavojot visus ēdienus

Plašs temperatūras diapazons (70–230 °C), lai izvēlētos ideālo temperatūru katram produktam un lai katra pagatavotā ēdiena kvalitāte būtu izcila

Liela jauda nodrošina ātru sakaršanu un pastāvīgu karstumu.

Liela jauda nodrošina ātru sakaršanu un pastāvīgu karstumu.

Liela jauda nodrošina ātru sakaršanu un pastāvīgu karstumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

25/08/2016

Polska

Polska

Przydatny w kuchni :)

Doskonale sprawdza się przy wielu daniach. Bardzo duzym plusem jest możliwość mycia w zmywarce oraz przechowywania w pionie - bardzo ułatwia to codzienność :). Możliwość grillowania zarówno na grillu otwartym jak i zamkniętym pozwala przygotować wiele różnorodnych potraw.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

17/03/2016

Polska

Polska

Świetny produkt.

Jestem mięsożercą i lubię to. Grill elektryczny jest łatwy w obsłudze i przyrządza tak jak lubię. Nic skomplikowanego. Wszelkiego rodzaju mięsa. A żona sobie griluje warzywka. Na przykład bakłażana. Jest przydatnym urządzeniem w naszej kuchni.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy

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