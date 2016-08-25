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Izbeigta ražošana
2000 W
Rievotā plātne
2 grila pozīcijas, augsta temp.
Grilēšanas plātņu augstā temperatūra saglabā visas ēdiena garšas un tā sulīgumu. Tas notiek tāpēc, ka brīdī, kad ēdiens nonāk saskarsmē ar grila virsmām, tas sāk čurkstēt un apbrūnināties, tādējādi veidojot kraukšķīgu kārtu, kas neļauj tā lieliskajai garšai pazust no ēdiena.
Plašs temperatūras diapazons (70–230 °C), lai izvēlētos ideālo temperatūru katram produktam un lai katra pagatavotā ēdiena kvalitāte būtu izcila
Liela jauda nodrošina ātru sakaršanu un pastāvīgu karstumu.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
MilenaB
25/08/2016
Polska
Przydatny w kuchni :)
Doskonale sprawdza się przy wielu daniach. Bardzo duzym plusem jest możliwość mycia w zmywarce oraz przechowywania w pionie - bardzo ułatwia to codzienność :). Możliwość grillowania zarówno na grillu otwartym jak i zamkniętym pozwala przygotować wiele różnorodnych potraw.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy
KarRas7
17/03/2016
Polska
Świetny produkt.
Jestem mięsożercą i lubię to. Grill elektryczny jest łatwy w obsłudze i przyrządza tak jak lubię. Nic skomplikowanego. Wszelkiego rodzaju mięsa. A żona sobie griluje warzywka. Na przykład bakłażana. Jest przydatnym urządzeniem w naszej kuchni.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6305/20 Grill kontaktowy