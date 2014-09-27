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  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem
  • Apgrieziet plātni, lai grilētu pēc saviem ieskatiem

Izbeigta ražošana

Daily CollectionGalda grils

HD6321/20

2.5
| (15) Atsauksmes
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Divpusēja plātne radošai darbībai. Gludā virsma ir lieliski piemērota lēnai ēdiena gatavošanai, piemēram, dārzeņiem, zivīm un garnelēm, savukārt rievotā virsma ir paredzēta grilētiem gaļas ēdieniem, piemēram, steikam, hamburgeriem vai desiņām, un uz ēdiena atstāj apetīti veicinošas grilējuma svītras.
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Divpusēja plātne: gluda un rievota virsma

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  • 2000 W

  • Dubulta plātne: rievota/gluda plātne

Divpusēja plātne ar gludu un rievotu virsmu

Divpusēja plātne ar gludu un rievotu virsmu

Divpusējo plātni var apgriezt un tādēļ varat gatavot gan uz rievotās, gan gludās grilēšanas virsmas, lai izbaudītu ēdienu sev vēlamajā veidā. Gludā virsma ir piemērota nelielu pārtikas gabalu gatavošanai. Rievotā virsma uz gaļas gabaliem rada neticamu uz liesmas grilētas gaļas efektu.

Grilēšanas virsma ar nepiedeg. pārklājumu grilēšanai bez eļļas

Grilēšanas virsma ar nepiedeg. pārklājumu grilēšanai bez eļļas

Pateicoties grilēšanas virsmai ar nepiedegošo pārklājumu, varat gatavot bez eļļas, tādējādi pilnībā izbaudot ēdiena garšu.

Iestrādāta tauku paplāte lieko tauku savākšanai

Iestrādāta tauku paplāte lieko tauku savākšanai

Liekie tauki tiek novadīti uz trauku mazgājamā mašīnā mazgājamu tauku paplāti

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.5

no 5

15

Atsauksmes

3

27/09/2014

Polska

Polska

Świetny Grill

bardzo dobry grill, bardzo duży ruszt i płyta, bardzo szybko się nagrzewa, potrawy nie przywierają do powierzchni, bardzo łatwy w czyszczeniu, a mięsko smakuje bardzo dobrze.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy

23/10/2019

България

България

Verificēts pircējs

Чудесен продукт

След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам

Plusi

работи с на батерия и с кабел

Mīnusi

засега няма

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6321/20 Table grill

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6321/20 Table grill

22/01/2017

България

България

отлично

лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD6323/20 Table grill

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD6323/20 Table grill

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.