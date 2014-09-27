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Izbeigta ražošana
HD6321/20
2000 W
Dubulta plātne: rievota/gluda plātne
Divpusējo plātni var apgriezt un tādēļ varat gatavot gan uz rievotās, gan gludās grilēšanas virsmas, lai izbaudītu ēdienu sev vēlamajā veidā. Gludā virsma ir piemērota nelielu pārtikas gabalu gatavošanai. Rievotā virsma uz gaļas gabaliem rada neticamu uz liesmas grilētas gaļas efektu.
Pateicoties grilēšanas virsmai ar nepiedegošo pārklājumu, varat gatavot bez eļļas, tādējādi pilnībā izbaudot ēdiena garšu.
Liekie tauki tiek novadīti uz trauku mazgājamā mašīnā mazgājamu tauku paplāti
2.5
no 5
15
Atsauksmes
taliah
27/09/2014
Polska
Świetny Grill
bardzo dobry grill, bardzo duży ruszt i płyta, bardzo szybko się nagrzewa, potrawy nie przywierają do powierzchni, bardzo łatwy w czyszczeniu, a mięsko smakuje bardzo dobrze.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy
ANNIKON
23/10/2019
България
Verificēts pircējs
Чудесен продукт
След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам
Plusi
работи с на батерия и с кабел
Mīnusi
засега няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD6321/20 Table grill
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Andro
22/01/2017
България
отлично
лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD6323/20 Table grill
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD6323/20 Table grill