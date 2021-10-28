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HD6360/20
2000 W
Dubulta plātne: rievota/gluda plātne
Garšas pastiprinātājs, receptes
Pateicoties grilēšanas virsmai ar nepiedegošo pārklājumu, varat gatavot bez eļļas, tādējādi pilnībā izbaudot ēdiena garšu.
Pateicoties grila slīpumam, liekie tauki satek tauku paplātē, samazinot smakas un dūmu daudzumu.
Trauku mazgājamā mašīnā mazgājama, noņemamā plātne atvieglo tīrīšanu
2.5
no 5
11
Atsauksmes
shpn1972
28/10/2021
Україна
Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс
Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!
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Vikuhaa
21/06/2019
Україна
Рада що купила його
Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно
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MV57
01/07/2014
Česká republika
Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.
Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril