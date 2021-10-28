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  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
  • Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu

Izbeigta ražošana

Avance CollectionGalda grils

HD6360/20

2.5
| (11) Atsauksmes
Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu
Philips grils, kas nodrošina grilēšanu ar garšas piesātinājumu, bagātina grilēta ēdiena garšu ar dabiskām smaržīga koka, garšvielu, garšaugu vai vīna garšām. Izmantojot stikla vāku un ar ūdeni pildītu garšas pastiprinātāju, tiks izdalīts tvaiks, lai padarītu gaļu mīkstāku.
Skatīt visas priekšrocības

Smaržīga koka, garšaugu, garšvielu vai vīna garšas

Grilējiet ar patiesu garšas piesātinājumu

  • 2000 W

  • Dubulta plātne: rievota/gluda plātne

  • Garšas pastiprinātājs, receptes

Grilēšanas virsma ar nepiedeg. pārklājumu grilēšanai bez eļļas

Grilēšanas virsma ar nepiedeg. pārklājumu grilēšanai bez eļļas

Pateicoties grilēšanas virsmai ar nepiedegošo pārklājumu, varat gatavot bez eļļas, tādējādi pilnībā izbaudot ēdiena garšu.

Slīps grils lieko tauku novadīšanai

Slīps grils lieko tauku novadīšanai

Pateicoties grila slīpumam, liekie tauki satek tauku paplātē, samazinot smakas un dūmu daudzumu.

Trauku mazg. mašīnā mazgājama plātne vieglai tīrīšanai

Trauku mazg. mašīnā mazgājama plātne vieglai tīrīšanai

Trauku mazgājamā mašīnā mazgājama, noņemamā plātne atvieglo tīrīšanu

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.5

no 5

11

Atsauksmes

3

28/10/2021

Україна

Україна

Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс

Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

21/06/2019

Україна

Україна

Рада що купила його

Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

01/07/2014

Česká republika

Česká republika

Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.

Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.