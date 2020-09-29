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  • Vienkārši garda kafija
  • Vienkārši garda kafija
  • Vienkārši garda kafija
  • Vienkārši garda kafija
  • Vienkārši garda kafija
  • Vienkārši garda kafija
  • Vienkārši garda kafija
  • Vienkārši garda kafija

Daily CollectionKafijas automāts

HD7435/20

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienkārši garda kafija
Ar šo Philips kafijas aparātu izbaudi svaigi uzlietas kafijas garšu un aromātu. Ierīces kompaktā konstrukcija ir ideāli piemērota 2 līdz 7 tasīšu pagatavošanai. Aromātu maisītājs nodrošina optimāli gardu kafiju katrā tasītē.
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Ar aromāta maisītāju labākam garšas baudījumam

Vienkārši garda kafija

  • Ar atkārtoti lietojamu kafijas filtru

  • Kompakts dizains (0,6 L)

  • Melna un metāla

Automātiska izslēgšanās pēc 30 min elektroenerģijas taupīšanai un drošībai

Automātiska izslēgšanās pēc 30 min elektroenerģijas taupīšanai un drošībai

30 minūtes pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju un gādātu par drošību. Šī funkcija atbilst ES direktīvai, kas attiecas uz visiem kafijas automātiem ES.

Aromāta maisītājs liek kafijai cirkulēt, lai iegūtu vislabāko garšu

Aromāta maisītājs liek kafijai cirkulēt, lai iegūtu vislabāko garšu

Šī viedā sprausla liek krūzē vienmērīgi cirkulēt ieplūstošajai kafijai optimālam un nemainīgam aromātam no pirmās līdz pēdējai krūzītei.

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

29/09/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální

při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne

Plusi

v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

18/02/2020

Slovensko

Slovensko

Malí,skladný,jednoduchý

Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7435/20 Kávovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7435/20 Kávovar

21/04/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Vše jak má být

Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.