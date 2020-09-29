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Ar atkārtoti lietojamu kafijas filtru
Kompakts dizains (0,6 L)
Melna un metāla
30 minūtes pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju un gādātu par drošību. Šī funkcija atbilst ES direktīvai, kas attiecas uz visiem kafijas automātiem ES.
Šī viedā sprausla liek krūzē vienmērīgi cirkulēt ieplūstošajai kafijai optimālam un nemainīgam aromātam no pirmās līdz pēdējai krūzītei.
Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Veselka44
29/09/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální
při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne
Plusi
v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
18/02/2020
Slovensko
Malí,skladný,jednoduchý
Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Allaaa
21/04/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
Vše jak má být
Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí