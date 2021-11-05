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  • Vienkārši laba kafija
  • Vienkārši laba kafija
  • Vienkārši laba kafija
  • Vienkārši laba kafija
  • Vienkārši laba kafija
  • Vienkārši laba kafija
  • Vienkārši laba kafija
  • Vienkārši laba kafija
  • Vienkārši laba kafija
  • Vienkārši laba kafija
  • Vienkārši laba kafija
  • Vienkārši laba kafija

Daily CollectionKafijas automāts

HD7459/20

4.8
| (73) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Vienkārši laba kafija
Izbaudi svaigi pagatavotas kafijas garšu un aromātu ar uzticamo Philips kafijas automātu. Pateicoties aromāta maisītājam, kafija katru reizi garšos nepārspējami. Izmanto taimeri un katru rītu mosties ar svaigas kafijas smaržu.
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Ar aromāta maisītāju labākam garšas baudījumam

Vienkārši laba kafija

  • Ar stikla krūzi

  • Ar taimeri

  • Melna un metāla

Automātiska izslēgšanās pēc 30 min elektroenerģijas taupīšanai un drošībai

Automātiska izslēgšanās pēc 30 min elektroenerģijas taupīšanai un drošībai

30 minūtes pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju un gādātu par drošību. Šī funkcija atbilst ES direktīvai, kas attiecas uz visiem kafijas automātiem ES.

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.

Aromāta maisītājs liek kafijai cirkulēt, lai iegūtu vislabāko garšu

Aromāta maisītājs liek kafijai cirkulēt, lai iegūtu vislabāko garšu

Šī viedā sprausla liek krūzē vienmērīgi cirkulēt ieplūstošajai kafijai optimālam un nemainīgam aromātam no pirmās līdz pēdējai krūzītei.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

73

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3

05/11/2021

Україна

Україна

Краща в своєму сегменті!

Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.

Plusi

красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)

Mīnusi

зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

29/10/2021

Україна

Україна

Моя кавоварка

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна кавоварка. Підігрів до пів години, як раз дає можливість випити горячу каву будб якою компанією. У цій ціновій увтегорії майже одна з найкращих і надійних.

Plusi

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна

Mīnusi

згодом починає іноді капати на поверхню підігріву

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

28/10/2021

Україна

Україна

Пользуюсь больше двух лет...

Когда решила купить новую кофеварку взгляд упал, именно,на эту модель....привлекла большая чаша......когда ознакомилась с характеристиками-пришла в восторг....она, ещё и поддерживается теплом! Вообщем, купила) Вечером засыпаю кофе,лью воду и....ставлю на таймер...утро...я в душ.....пока делаю укладку волос, уже, начинает пахнуть кофе....ммм....это супер))

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

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