30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Ar stikla krūzi
Ar taimeri
Melna un metāla
30 minūtes pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju un gādātu par drošību. Šī funkcija atbilst ES direktīvai, kas attiecas uz visiem kafijas automātiem ES.
Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.
Šī viedā sprausla liek krūzē vienmērīgi cirkulēt ieplūstošajai kafijai optimālam un nemainīgam aromātam no pirmās līdz pēdējai krūzītei.
4.8
no 5
73
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Philologist
05/11/2021
Україна
Краща в своєму сегменті!
Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.
Plusi
красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)
Mīnusi
зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Seal2020
29/10/2021
Україна
Моя кавоварка
Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна кавоварка. Підігрів до пів години, як раз дає можливість випити горячу каву будб якою компанією. У цій ціновій увтегорії майже одна з найкращих і надійних.
Plusi
Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна
Mīnusi
згодом починає іноді капати на поверхню підігріву
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Iriha55
28/10/2021
Україна
Пользуюсь больше двух лет...
Когда решила купить новую кофеварку взгляд упал, именно,на эту модель....привлекла большая чаша......когда ознакомилась с характеристиками-пришла в восторг....она, ещё и поддерживается теплом! Вообщем, купила) Вечером засыпаю кофе,лью воду и....ставлю на таймер...утро...я в душ.....пока делаю укладку волос, уже, начинает пахнуть кофе....ммм....это супер))
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7459/20 Кавоварка