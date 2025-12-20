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Ar stikla krūzi
Zīda bēša
30 minūtes pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju un gādātu par drošību. Šī funkcija atbilst ES direktīvai, kas attiecas uz visiem kafijas automātiem ES.
Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.
Sarkanā gaismiņa uz slēdža pogas iedegas, kad kafijas aparāts ir ieslēgts.
4.8
no 5
25
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Plusi
Всі За! Одноголосно!
Mīnusi
Жодного члена родини!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Deemabond
10/11/2021
Україна
Мне нравится
Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.
Plusi
Удобство, простота
Mīnusi
Не выявил
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7462/20 Кавоварка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7462/20 Кавоварка