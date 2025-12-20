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  • Vienmēr garda kafija
  • Vienmēr garda kafija
  • Vienmēr garda kafija
  • Vienmēr garda kafija
  • Vienmēr garda kafija
  • Vienmēr garda kafija
  • Vienmēr garda kafija
  • Vienmēr garda kafija
  • Vienmēr garda kafija

Daily CollectionKafijas automāts

HD7461/00

4.8
| (25) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienmēr garda kafija
Izbaudi svaigi pagatavotas kafijas garšu un aromātu, izmantojot šo uzticamo Philips kafijas aparātu. Pateicoties aromāta maisītājam, kafija katru reizi garšos nepārspējami.
Skatīt visas priekšrocības

Ar aromāta maisītāju labākam garšas baudījumam

Vienmēr garda kafija

  • Ar stikla krūzi

  • Zīda bēša

Automātiska izslēgšanās pēc 30 min elektroenerģijas taupīšanai un drošībai

Automātiska izslēgšanās pēc 30 min elektroenerģijas taupīšanai un drošībai

30 minūtes pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju un gādātu par drošību. Šī funkcija atbilst ES direktīvai, kas attiecas uz visiem kafijas automātiem ES.

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.

LED ieslēgšanas slēdzis iedegas, kad kafijas aparāts ir ieslēgts.

LED ieslēgšanas slēdzis iedegas, kad kafijas aparāts ir ieslēgts.

Sarkanā gaismiņa uz slēdža pogas iedegas, kad kafijas aparāts ir ieslēgts.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.8

no 5

25

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Plusi

Всі За! Одноголосно!

Mīnusi

Жодного члена родини!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

10/11/2021

Україна

Україна

Мне нравится

Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.

Plusi

Удобство, простота

Mīnusi

Не выявил

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.