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Ar termosa krūzi
Melna/sudraba
1,2 L tilpums
2–15 tasītes
Automātiska izslēgšanās
Šī augstākās klases izturīgā nerūsējošā tērauda termosa krūze saglabā pilnvērtīgu aromātu un temperatūru ilgāk par 2 stundām. Pateicoties dubultajām sieniņām, kafijas temperatūra pēc 2 stundām ir vismaz 65 °C.
Termosa krūze ir aprīkota ar viegli lietojamu viedu aizslēgu, kas nodrošina aromāta un temperatūras pilnvērtīgu saglabāšanu pēc krūzes izņemšanas no kafijas aparāta.
Pateicoties koncentrētajai ūdens plūsmai, kas tiek uzlieta uz kafijas maisījuma, no pupiņām tiek izvilkta izcila garšas buķete.
4.7
no 5
10
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Skorrou
06/11/2020
Україна
Співвідношення ціна-якість на вищому рівні!!!
Даною кавомашиною користуюся давно. Приготовлена кава класна, готується не дуже довго, якість матеріалів на високому рівні, легке обслуговування та ще є багато інших плюсів про які зі мною погодяться люди, що користувалися такою кавоваркою. Більше того, троє моїх друзів спробувавши проготовлену мною каву в цьому апараті, також придбали собі такий девайс)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос
Josefina4928
04/05/2021
Česká republika
Výrobek je perfektni, popis pravdivý
Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji
Plusi
Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.
Mīnusi
Nenalezeny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Kativas
19/05/2020
Česká republika
kávovar
Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji
Plusi
káva vydrží dlouho teplá a voňavá
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Kafijas temperatūra pēc 2 stundām ir vismaz 65 °C