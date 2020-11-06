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  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
  • Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains

Café GaiaKafijas automāts ar pilienu filtru, termosa krūze

HD7546/20

4.7
| (10) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains
Café Gaia kafijas aparātam ir ikonisks dizains, un tas pagatavo izcilu kafiju. Termosa krūze saglabā pilnvērtīgu aromātu un temperatūru ilgāk par 2 stundām*.
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Termosa krūze karstai kafijai ilgāk par 2 stundām*

Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains

  • Ar termosa krūzi

  • Melna/sudraba

  • 1,2 L tilpums

  • 2–15 tasītes

  • Automātiska izslēgšanās

Nerūsējošā tērauda termosa krūze ar dubultām sieniņām temperatūras uzturēšanai

Nerūsējošā tērauda termosa krūze ar dubultām sieniņām temperatūras uzturēšanai

Šī augstākās klases izturīgā nerūsējošā tērauda termosa krūze saglabā pilnvērtīgu aromātu un temperatūru ilgāk par 2 stundām. Pateicoties dubultajām sieniņām, kafijas temperatūra pēc 2 stundām ir vismaz 65 °C.

Termosa krūzes viedais aizslēgs aromāta saglabāšanai

Termosa krūzes viedais aizslēgs aromāta saglabāšanai

Termosa krūze ir aprīkota ar viegli lietojamu viedu aizslēgu, kas nodrošina aromāta un temperatūras pilnvērtīgu saglabāšanu pēc krūzes izņemšanas no kafijas aparāta.

Piesātināta kafijas garša, ko nodrošina koncentrēta ūdens plūsma

Piesātināta kafijas garša, ko nodrošina koncentrēta ūdens plūsma

Pateicoties koncentrētajai ūdens plūsmai, kas tiek uzlieta uz kafijas maisījuma, no pupiņām tiek izvilkta izcila garšas buķete.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

10

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Співвідношення ціна-якість на вищому рівні!!!

Даною кавомашиною користуюся давно. Приготовлена кава класна, готується не дуже довго, якість матеріалів на високому рівні, легке обслуговування та ще є багато інших плюсів про які зі мною погодяться люди, що користувалися такою кавоваркою. Більше того, троє моїх друзів спробувавши проготовлену мною каву в цьому апараті, також придбали собі такий девайс)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek je perfektni, popis pravdivý

Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji

Plusi

Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.

Mīnusi

Nenalezeny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

kávovar

Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji

Plusi

káva vydrží dlouho teplá a voňavá

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Kafijas temperatūra pēc 2 stundām ir vismaz 65 °C