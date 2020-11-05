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  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
  • Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām

Izbeigta ražošana

Grind & BrewKafijas automāts

HD7761/00

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām
Šim ļoti kompaktajam Grind & Brew kafijas aparātam ir mūsdienīgs dizains un unikāla apliešanas kontroles poga, lai vienkārši veiktu vēlamos iestatījumus gardai kafijai.
Skatīt visas priekšrocības

Vienkārša pagatavošana, izmantojot iebūvētās dzirnaviņas

Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas pupiņām

  • Iebūvētas kafijas dzirnaviņas

  • Ar stikla krūzi

  • Melna metāla

Aromāta maisītājs liek kafijai cirkulēt, lai iegūtu vislabāko garšu

Aromāta maisītājs liek kafijai cirkulēt, lai iegūtu vislabāko garšu

Šī viedā sprausla liek krūzē vienmērīgi cirkulēt ieplūstošajai kafijai optimālam un nemainīgam aromātam no pirmās līdz pēdējai krūzītei.

Iebūvētas dzirnaviņas svaigi maltai kafijai

Iebūvētas dzirnaviņas svaigi maltai kafijai

Lai iegūtu svaigi maltas kafijas izcilo garšu, svaigas kafijas pupiņas tiek maltas tieši pirms gatavošanas. Šim kafijas aparātam ir konusveida dzirnaviņas, lai iegūtu optimālu malumu, kas sniedz vislabāko garšu.

Maluma izvēles poga iecienītajai garšai

Maluma izvēles poga iecienītajai garšai

Pielāgo kafijas garšu ar 9 maluma pakāpēm. Izvēlies smalku malumu stiprākai kafijas garšai vai rupju malumu vājākai kafijai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка має багато функцій.

Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Jednoduchá obsluha a čištění

Zakoupeno nedávno, od té doby denně v provozu. Na obsluhu a čištění je "kávovar" nenáročný, stejně tak obsluha, kdy stačí vybrat intenzitu a počet šálků. Ocenil bych možnost dávkování vody dle zvoleného počtu šálku, ale to není na překážku, spíše zvyk (trvalo mi nějakou dobu, a po pročtění manuálu, zjistit, že se využívá celej zasobník vody) Nemá časovač k uvaření kávy na stanovený čas - pro mne nerozhodující faktor.

Plusi

Integrovaný mlýnek, plotýnka k udržení teploty

Mīnusi

Využívá celej zásobník vody

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

28/04/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Grind & Brew HD7767/00

Pracuje i vícekrát za den. Po roce začal protékat, to vyřešila rychlá oprava v záruce. Nebýt této závady, vřele bych doporučil všem, kdo dává přednost konvici filtrovaného kafe :). Možná ale "jen vadný kus".

Plusi

Mele kávu / možno použít i již namletou, zásobník vody na celou konvici, velký zásovník na kafe, hezký design, více možných nastavení.

Mīnusi

Oprava po roce (i když rychlá), musí se nalít tolik vody, kolik chcete kafe - pokud dáte více, už se prakticky nedá odlít.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.