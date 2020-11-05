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Izbeigta ražošana
Iebūvētas kafijas dzirnaviņas
Ar stikla krūzi
Melna metāla
Šī viedā sprausla liek krūzē vienmērīgi cirkulēt ieplūstošajai kafijai optimālam un nemainīgam aromātam no pirmās līdz pēdējai krūzītei.
Lai iegūtu svaigi maltas kafijas izcilo garšu, svaigas kafijas pupiņas tiek maltas tieši pirms gatavošanas. Šim kafijas aparātam ir konusveida dzirnaviņas, lai iegūtu optimālu malumu, kas sniedz vislabāko garšu.
Pielāgo kafijas garšu ar 9 maluma pakāpēm. Izvēlies smalku malumu stiprākai kafijas garšai vai rupju malumu vājākai kafijai.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
stsasha2
05/11/2020
Україна
Кавоварка має багато функцій.
Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
Ricktha
06/05/2021
Česká republika
Jednoduchá obsluha a čištění
Zakoupeno nedávno, od té doby denně v provozu. Na obsluhu a čištění je "kávovar" nenáročný, stejně tak obsluha, kdy stačí vybrat intenzitu a počet šálků. Ocenil bych možnost dávkování vody dle zvoleného počtu šálku, ale to není na překážku, spíše zvyk (trvalo mi nějakou dobu, a po pročtění manuálu, zjistit, že se využívá celej zasobník vody) Nemá časovač k uvaření kávy na stanovený čas - pro mne nerozhodující faktor.
Plusi
Integrovaný mlýnek, plotýnka k udržení teploty
Mīnusi
Využívá celej zásobník vody
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
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Jenda Benda
28/04/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Grind & Brew HD7767/00
Pracuje i vícekrát za den. Po roce začal protékat, to vyřešila rychlá oprava v záruce. Nebýt této závady, vřele bych doporučil všem, kdo dává přednost konvici filtrovaného kafe :). Možná ale "jen vadný kus".
Plusi
Mele kávu / možno použít i již namletou, zásobník vody na celou konvici, velký zásovník na kafe, hezký design, více možných nastavení.
Mīnusi
Oprava po roce (i když rychlá), musí se nalít tolik vody, kolik chcete kafe - pokud dáte více, už se prakticky nedá odlít.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l