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  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas

Izbeigta ražošana

Philips Saeco PoemiaManuāls espresso kafijas automāts

HD8323/39

4.5
| (12) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
Philips-Saeco manuālais espresso kafijas aparāts nodrošina tradicionālās pagatavošanas entuziastiem visu nepieciešamo ideālam ikdienas espresso. Patentētais zemspiediena filtrs Crema garantē ilgi paliekošu, gardu putiņas kārtiņu katrā lietošanas reizē.
Skatīt visas priekšrocības

Ar zemspiediena Crema filtru

Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas

  • Classic piena putotājs

  • Melna

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm

Izturīgi Premium klases materiāli

Izturīgi Premium klases materiāli

Saeco manuālajam espresso kafijas automātam ir augstas kvalitātes un izturīgs korpusa materiāls.

Ergonomiska lietošana ikdienas darbībām

Ergonomiska lietošana ikdienas darbībām

Kafijas pulvera vai ūdens uzpilde, filtra vai liekā ūdens tvertnes iztukšošana. Visi nodalījumi ir tieši pieejami maksimālai ērtībai.

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.5

no 5

12

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

2
1

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий апарат

Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн

Plusi

Все сподобалося

Mīnusi

Не має

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Чудова кавоварка для домашнього використання

У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.

Plusi

Довговічна та надійна

Mīnusi

Не виявлено

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

10/04/2019

Україна

Україна

Це дуже хороший апарат.

Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.