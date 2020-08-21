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Izbeigta ražošana
Tīrs
Melna
Speciālais Crema filtrs garantē noturīgas, izsmalcinātas kafijas putas neatkarīgi no kafijas pupiņu maisījuma, kāds izvēlēts.
Augsts spiediens garantē, ka viss maltās kafijas aromāts vienmēr tiek pilnībā iegūts
Šis praktiskais piederums ļauj glabāt espreso tasītes un glāzes tieši espreso kafijas aparātā — vienmēr viegli aizsniedzamas un ērti uzglabātas, neaizņemot vietu.
4.5
no 5
12
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Mira21
21/08/2020
Україна
Чудовий апарат
Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн
Plusi
Все сподобалося
Mīnusi
Не має
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Eleseya
20/08/2020
Україна
Чудова кавоварка для домашнього використання
У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.
Plusi
Довговічна та надійна
Mīnusi
Не виявлено
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
stepanko98
10/04/2019
Україна
Це дуже хороший апарат.
Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка