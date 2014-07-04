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HD8325/09
Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
Philips-Saeco manuālais espreso kafijas aparāts nodrošina tradicionālās pagatavošanas entuziastiem visu nepieciešamo ideālam ikdienas espreso. Patentētais zemspiediena filtrs Crema garantē ilgi paliekošu, gardu putiņas kārtiņu katrā lietošanas reizē.
Classic piena putotājs
Nerūsējošais tērauds
Speciālais Crema filtrs garantē noturīgas, izsmalcinātas kafijas putas neatkarīgi no kafijas pupiņu maisījuma, kāds izvēlēts.
Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm
Augsts spiediens garantē, ka viss maltās kafijas aromāts vienmēr tiek pilnībā iegūts
3.9
no 5
12
Atsauksmes
PiotrZWarszawy
04/07/2014
Polska
Idealny na domowe espresso
Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Gibo
04/07/2014
Polska
Idealny na domowe espresso
Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
RadekG
05/01/2014
Polska
Bardzo dobry produkt w swej cenie
Mam ekspres od roku i sprawuje się bardzo dobrze. Warto przeprowadzać odkamienianie co 3 - 5 miesięcy. U mnie występuje bardzo twarda woda, więc jak pojawia się minimalna nieszczelność pomaga odkamienianie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy