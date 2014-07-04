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  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas

Izbeigta ražošana

Philips Saeco PoemiaManuāls espreso kafijas aparāts

HD8325/09

3.9

| (12) Atsauksmes

Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas

Philips-Saeco manuālais espreso kafijas aparāts nodrošina tradicionālās pagatavošanas entuziastiem visu nepieciešamo ideālam ikdienas espreso. Patentētais zemspiediena filtrs Crema garantē ilgi paliekošu, gardu putiņas kārtiņu katrā lietošanas reizē.

Skatīt visas priekšrocības

Ar zemspiediena Crema filtru

Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas

  • Classic piena putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

Hermetizēta Crema filtra turētājs

Hermetizēta Crema filtra turētājs

Speciālais Crema filtrs garantē noturīgas, izsmalcinātas kafijas putas neatkarīgi no kafijas pupiņu maisījuma, kāds izvēlēts.

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm

Sūknis, 15 bāri

Sūknis, 15 bāri

Augsts spiediens garantē, ka viss maltās kafijas aromāts vienmēr tiek pilnībā iegūts

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.9

no 5

12

Atsauksmes

04/07/2014

Polska

Polska

Idealny na domowe espresso

Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

04/07/2014

Polska

Polska

Idealny na domowe espresso

Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

05/01/2014

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt w swej cenie

Mam ekspres od roku i sprawuje się bardzo dobrze. Warto przeprowadzać odkamienianie co 3 - 5 miesięcy. U mnie występuje bardzo twarda woda, więc jak pojawia się minimalna nieszczelność pomaga odkamienianie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.