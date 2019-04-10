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  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas

Izbeigta ražošana

Saeco PoemiaManuāls espresso kafijas automāts

HD8325/79

5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
Philips-Saeco manuālais espresso kafijas aparāts nodrošina tradicionālās pagatavošanas entuziastiem visu nepieciešamo ideālam ikdienas espresso. Patentētais zemspiediena filtrs Crema garantē ilgi paliekošu, gardu putiņas kārtiņu katrā lietošanas reizē.
Skatīt visas priekšrocības

Ar zemspiediena Crema filtru

Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas

  • Class

  • Classic piena putotājs

  • Nerūsējošā tērauda/melns

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Šajā Saeco espresso kafijas automātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par "Pannarello". Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!

Izturīgi Premium klases materiāli

Izturīgi Premium klases materiāli

Saeco manuālajam espresso kafijas automātam ir augstas kvalitātes un izturīgs korpusa materiāls.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекоменду

Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

25/06/2020

България

България

Любимият уред у дома

Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️

Plusi

Страхотно кафе с каймак

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

15/01/2017

България

България

Отлични характеристики

Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.