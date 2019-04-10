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Class
Classic piena putotājs
Nerūsējošā tērauda/melns
Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm
Šajā Saeco espresso kafijas automātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par "Pannarello". Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!
Saeco manuālajam espresso kafijas automātam ir augstas kvalitātes un izturīgs korpusa materiāls.
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Natatenia1980
10/04/2019
Україна
Рекоменду
Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Kremi83
25/06/2020
България
Любимият уред у дома
Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️
Plusi
Страхотно кафе с каймак
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
K0505
15/01/2017
България
Отлични характеристики
Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина