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  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas

Izbeigta ražošana

Philips Saeco PoemiaManuāls espreso kafijas aparāts

HD8327/09

3.1

| (8) Atsauksmes

Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas

Philips-Saeco manuālais espreso kafijas aparāts nodrošina tradicionālās pagatavošanas entuziastiem visu nepieciešamo ideālam ikdienas espreso. Patentētais zemspiediena filtrs Crema garantē ilgi paliekošu, gardu putu kārtiņu katrā lietošanas reizē.

Skatīt visas priekšrocības

Ar zemspiediena Crema filtru

Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas

  • Classic piena putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

Hermetizēta Crema filtra turētājs

Hermetizēta Crema filtra turētājs

Speciālais Crema filtrs garantē noturīgas, izsmalcinātas kafijas putas neatkarīgi no kafijas pupiņu maisījuma, kāds izvēlēts.

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm

Sūknis, 15 bāri

Sūknis, 15 bāri

Augsts spiediens garantē, ka viss maltās kafijas aromāts vienmēr tiek pilnībā iegūts

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.1

no 5

8

Atsauksmes

2

28/03/2013

Polska

Polska

Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"

Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

28/03/2013

Polska

Polska

Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"

Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

07/05/2019

România

România

Foarte multumita

Recomand acest produs cu incredere , foarte practic , foarte bun

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8327/99 Espressor manual

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8327/99 Espressor manual

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.