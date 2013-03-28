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HD8327/09
Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
Philips-Saeco manuālais espreso kafijas aparāts nodrošina tradicionālās pagatavošanas entuziastiem visu nepieciešamo ideālam ikdienas espreso. Patentētais zemspiediena filtrs Crema garantē ilgi paliekošu, gardu putu kārtiņu katrā lietošanas reizē.
Classic piena putotājs
Nerūsējošais tērauds
Speciālais Crema filtrs garantē noturīgas, izsmalcinātas kafijas putas neatkarīgi no kafijas pupiņu maisījuma, kāds izvēlēts.
Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm
Augsts spiediens garantē, ka viss maltās kafijas aromāts vienmēr tiek pilnībā iegūts
3.1
no 5
8
Atsauksmes
Dexter
28/03/2013
Polska
Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"
Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Lazer
28/03/2013
Polska
Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"
Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Farcutiu
07/05/2019
România
Foarte multumita
Recomand acest produs cu incredere , foarte practic , foarte bun
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8327/99 Espressor manual
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8327/99 Espressor manual