30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Classic piena putotājs
Melna
Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm
Kafijas pulvera vai ūdens uzpilde, filtra vai liekā ūdens tvertnes iztukšošana. Visi nodalījumi ir tieši pieejami maksimālai ērtībai.
Šajā Saeco espresso kafijas automātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par "Pannarello". Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!
4.5
no 5
31
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Irusya
01/11/2021
Україна
Качественная и простая кофеварка
Данную кофеварку я приобрела в 2013 году для домашнего использования. Обычно, это около 2 чашек кофе в день. Все это время кофеварка работает исправно, хоть она и небольшая, но кофе варит очень вкусный! С помощью капучинатора получается шикарная пенка, не хуже чем, в именитых кофейнях.
Plusi
Компактная качественная кофемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина
Сюто
13/11/2025
България
Машината е уникална!!!
Уникална и вълшебна е Кафе машината. Имам я от 12 години, ползвана е всеки ден. По вкусно кафе с каймак не съм пила. Препоръчвам я на всички които харесват качествено приготвено кафе.
Plusi
няма недостатъци
Mīnusi
няма такива
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Mikagd
20/02/2025
България
Супер е
Невероятна машина. Използвам я повече от 10 години. Не съм пил по хубаво кафе с такъв каймак!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина