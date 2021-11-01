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  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas

Izbeigta ražošana

Philips Saeco PoemiaManuāls espresso kafijas automāts

HD8423/19

4.5
| (31) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
Philips-Saeco manuālais espresso kafijas automāts nodrošina tradicionālās pagatavošanas entuziastiem visu nepieciešamo ideālam ikdienas espresso. Patentētais zemspiediena filtrs Crema garantē ilgi paliekošu, gardu putiņu kārtiņu katrā lietošanas reizē.
Skatīt visas priekšrocības

Ar zemspiediena filtru Crema

Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas

  • Classic piena putotājs

  • Melna

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm

Ergonomiska lietošana ikdienas darbībām

Ergonomiska lietošana ikdienas darbībām

Kafijas pulvera vai ūdens uzpilde, filtra vai liekā ūdens tvertnes iztukšošana. Visi nodalījumi ir tieši pieejami maksimālai ērtībai.

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Šajā Saeco espresso kafijas automātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par "Pannarello". Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.5

no 5

31

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

01/11/2021

Україна

Україна

Качественная и простая кофеварка

Данную кофеварку я приобрела в 2013 году для домашнего использования. Обычно, это около 2 чашек кофе в день. Все это время кофеварка работает исправно, хоть она и небольшая, но кофе варит очень вкусный! С помощью капучинатора получается шикарная пенка, не хуже чем, в именитых кофейнях.

Plusi

Компактная качественная кофемашина

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина

13/11/2025

България

България

Машината е уникална!!!

Уникална и вълшебна е Кафе машината. Имам я от 12 години, ползвана е всеки ден. По вкусно кафе с каймак не съм пила. Препоръчвам я на всички които харесват качествено приготвено кафе.

Plusi

няма недостатъци

Mīnusi

няма такива

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

20/02/2025

България

България

Супер е

Невероятна машина. Използвам я повече от 10 години. Не съм пил по хубаво кафе с такъв каймак!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.