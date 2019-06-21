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Izbeigta ražošana
Classic piena putotājs
Nerūsējošā tērauda/melns
Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm
Saeco manuālajam espreso kafijas aparātam ir augstas kvalitātes un izturīgs korpusa materiāls.
Kafijas pulvera vai ūdens uzpilde, filtra vai pilēšanas paplātes iztukšošana. Visi nodalījumi ir tieši pieejami maksimālai ērtībai.
4.7
no 5
24
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Lego
21/06/2019
Україна
Відмінно
Люблю каву, а кавомашина мені допомогає. Вранці швидко можна приготувати. Легко миється.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка
Backo0oo
04/01/2021
България
Чудесна машина за ежедневна употреба
Ползвам машината по предназначение и не я почиствам маниакално. След 5 години употреба - все още работи без затруднения и нужда от поддръжка/сервиз
Plusi
Здрава и качествена, прави хубаво кафе
Mīnusi
Не е автоматизирана по никакъв начин
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Енито
19/06/2020
България
Продукта е прекрасен
Кафемашината е страхотна. Препоръчвам я за всеки дом!
Plusi
Бързо загрява
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина