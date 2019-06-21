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  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas

Izbeigta ražošana

Saeco PoemiaManuāls espresso kafijas automāts

HD8425/19

4.7
| (24) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
Philips-Saeco manuālais espresso kafijas automāts nodrošina tradicionālās pagatavošanas entuziastiem visu nepieciešamo ideālam ikdienas espresso. Patentētais zemspiediena filtrs Crema garantē ilgi paliekošu, gardu putiņu kārtiņu katrā lietošanas reizē.
Skatīt visas priekšrocības

Ar zemspiediena filtru Crema

Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas

  • Classic piena putotājs

  • Nerūsējošā tērauda/melns

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm

Izturīgi Premium klases materiāli

Izturīgi Premium klases materiāli

Saeco manuālajam espreso kafijas aparātam ir augstas kvalitātes un izturīgs korpusa materiāls.

Ergonomiska lietošana ikdienas darbībām

Ergonomiska lietošana ikdienas darbībām

Kafijas pulvera vai ūdens uzpilde, filtra vai pilēšanas paplātes iztukšošana. Visi nodalījumi ir tieši pieejami maksimālai ērtībai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.7

no 5

24

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3
2

21/06/2019

Україна

Україна

Відмінно

Люблю каву, а кавомашина мені допомогає. Вранці швидко можна приготувати. Легко миється.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка

04/01/2021

България

България

Чудесна машина за ежедневна употреба

Ползвам машината по предназначение и не я почиствам маниакално. След 5 години употреба - все още работи без затруднения и нужда от поддръжка/сервиз

Plusi

Здрава и качествена, прави хубаво кафе

Mīnusi

Не е автоматизирана по никакъв начин

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

19/06/2020

България

България

Продукта е прекрасен

Кафемашината е страхотна. Препоръчвам я за всеки дом!

Plusi

Бързо загрява

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.