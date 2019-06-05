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  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
  • Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas

Izbeigta ražošana

Philips Saeco PoemiaManuāls espresso kafijas automāts

HD8427/19

4.6
| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas
Saeco Poemia nodrošina tradicionālās pagatavošanas entuziastiem visu nepieciešamo ideālam ikdienas espresso. Patentētais zemspiediena filtrs Crema garantē ilgi paliekošu, gardu putiņu kārtiņu katrā lietošanas reizē.
Skatīt visas priekšrocības

ar zemspiediena Crema filtru

Autentiska itāļu espresso kafija ik dienas

  • Classic piena putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Piemērots maltai kafijai un tabletēm

Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm

Ergonomiska lietošana ikdienas darbībām

Ergonomiska lietošana ikdienas darbībām

Kafijas pulvera vai ūdens uzpilde, filtra vai liekā ūdens tvertnes iztukšošana. Visi nodalījumi ir tieši pieejami maksimālai ērtībai.

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Šajā Saeco espresso kafijas automātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par "Pannarello". Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.6

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

4
2
1

05/06/2019

България

България

Перфектно кафемашина

Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

22/02/2018

България

България

за един добър ден

сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

14/08/2017

Slovenija

Slovenija

Kuha odlično kavo

Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.