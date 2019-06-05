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Classic piena putotājs
Nerūsējošais tērauds
Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm
Kafijas pulvera vai ūdens uzpilde, filtra vai liekā ūdens tvertnes iztukšošana. Visi nodalījumi ir tieši pieejami maksimālai ērtībai.
Šajā Saeco espresso kafijas automātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par "Pannarello". Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!
4.6
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
Мимоза
05/06/2019
България
Перфектно кафемашина
Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
анелия
22/02/2018
България
за един добър ден
сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
april10
14/08/2017
Slovenija
Kuha odlično kavo
Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat